Україна та Італія розглядають можливість спільного виробництва систем ППО
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Італія розглядають можливість спільного виробництва систем ППО, які захистять інфраструктуру від атаки ворожих дронів
Про це він сказав під час відвідин оборонного підприємства Rheinmetall Italia S. p. A в Італії, повідомляє пресслужба уряду.
"Розширюємо горизонти співпраці України та Італії у сфері ВПК. Розглядаємо можливість спільного виробництва компонентів цих систем. Працюємо над тим, щоб мати більше таких дієвих ППО. Вони створять надійний щит навколо наших стратегічних інфраструктурних об'єктів", – заявив Шмигаль.
Зазначається, що Rheinmetall спеціалізується на виробництві сучасних систем протиповітряної оборони. Серед його розробок – система ППО малого радіусу дії Skynex, якою цікавиться Україна.
"Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія. Це збереже десятки життів і важливу інфраструктуру для мільйонів людей", – наголосив Шмигаль.
За його словами, наразі такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Український прем'єр також подякував італійським партнерам за підтримку.
- Відзначимо, що у грудні компанія Rheinmetall отримала замовлення на два ЗРК Skynex для України.
- Нагадаємо, 26 квітня у Римі проходила двостороння конференція щодо відбудови України, участь у ній беруть у тому числі Денис Шмигаль та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, а також інші члени уряду обох країн та представники міжнародних фінансових установ. Перед присутніми виступив президент України Володимир Зеленський.
- Президент Італії Серджо Матарелла в рамках зустрічі зі Шмигалем висловився за якнайшвидше приєднання України до Євросоюзу.
- Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні у середу на зустрічі зі Шмигалем у Римі заявила, що Італія допомагатиме Україні якнайшвидше виконати критерії, необхідні для повноцінного членства в ЄС і прискорення процесу початку перемовин про вступ. Також Київ очікує 1 млрд євро від італійського агентства SACE.
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