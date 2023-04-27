Україна та Італія розглядають можливість спільного виробництва систем ППО

Про це він сказав під час відвідин оборонного підприємства Rheinmetall Italia S. p. A в Італії, повідомляє пресслужба уряду.

"Розширюємо горизонти співпраці України та Італії у сфері ВПК. Розглядаємо можливість спільного виробництва компонентів цих систем. Працюємо над тим, щоб мати більше таких дієвих ППО. Вони створять надійний щит навколо наших стратегічних інфраструктурних об'єктів", – заявив Шмигаль.

Зазначається, що Rheinmetall спеціалізується на виробництві сучасних систем протиповітряної оборони. Серед його розробок – система ППО малого радіусу дії Skynex, якою цікавиться Україна.

"Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія. Це збереже десятки життів і важливу інфраструктуру для мільйонів людей", – наголосив Шмигаль.

За його словами, наразі такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Український прем'єр також подякував італійським партнерам за підтримку.