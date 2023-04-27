Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Україна та Італія розглядають можливість спільного виробництва систем ППО

Україна та Італія розглядають можливість спільного виробництва систем ППО

27 квітня, 2023 четвер
00:27
Економіка Шмигаль про спільне виробництво систем ППО з Італією

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Італія розглядають можливість спільного виробництва систем ППО, які захистять інфраструктуру від атаки ворожих дронів

Про це він сказав під час відвідин оборонного підприємства Rheinmetall Italia S. p. A в Італії, повідомляє пресслужба уряду.

"Розширюємо горизонти співпраці України та Італії у сфері ВПК. Розглядаємо можливість спільного виробництва компонентів цих систем. Працюємо над тим, щоб мати більше таких дієвих ППО. Вони створять надійний щит навколо наших стратегічних інфраструктурних об'єктів", – заявив Шмигаль.

Зазначається, що Rheinmetall спеціалізується на виробництві сучасних систем протиповітряної оборони. Серед його розробок – система ППО малого радіусу дії Skynex, якою цікавиться Україна.

"Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія. Це збереже десятки життів і важливу інфраструктуру для мільйонів людей", – наголосив Шмигаль.

За його словами, наразі такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Український прем'єр також подякував італійським партнерам за підтримку.

  • Відзначимо, що у грудні компанія Rheinmetall отримала замовлення на два ЗРК Skynex для України.
  • Нагадаємо, 26 квітня у Римі проходила двостороння конференція щодо відбудови України, участь у ній беруть у тому числі Денис Шмигаль та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, а також інші члени уряду обох країн та представники міжнародних фінансових установ. Перед присутніми виступив президент України Володимир Зеленський.
  • Президент Італії Серджо Матарелла в рамках зустрічі зі Шмигалем висловився за якнайшвидше приєднання України до Євросоюзу.
  • Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні у середу на зустрічі зі Шмигалем у Римі заявила, що Італія допомагатиме Україні якнайшвидше виконати критерії, необхідні для повноцінного членства в ЄС і прискорення процесу початку перемовин про вступ. Також Київ очікує 1 млрд євро від італійського агентства SACE.
Італія
ППО
Денис Шмигаль
зброя для України
Читайте також:
Президент України Володимир Зеленський
26 квітня, 2023 середа
Сі Цзіньпін провів телефонну розмову із Зеленським, до України прибуде представник китайського уряду
Євросоюз
26 квітня, 2023 середа
Президент Італії підтримав якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу
Николай Княжицкий
Автор Микола Княжицький
25 квітня, 2023 вiвторок
Хто і чому намагається мене дискредитувати
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.02
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 41.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
27 квітня
01:43
Оновлено
ЗРК С-300 РФ
Росія обстріляла Миколаїв ракетами С-300: є влучання у багатоповерховий будинок
00:55
Парламент Бельгії ухвалив резолюцію про введення заборони на імпорт російських алмазів до ЄС
00:08
"Запрошую будувати безпеку разом": Зеленський виступив на Конференції щодо відновлення України в Римі
2023, середа
26 квітня
23:59
Олександр Зінченко, "Арсенал" - "Манчестер Сіті", чемпіонат Англії, АПЛ
"Ман Сіті" розгромив "Арсенал" у визначному матчі за чемпіонство АПЛ
23:48
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ потрібно 600 тис. боєприпасів для підготовчого етапу наступальних дій. Колонка Сергія Згурця
23:37
Михайло Мудрик, "Челсі" - "Брентфорд", АПЛ, чемпіонат Англії
Мудрик не врятував "Челсі" від поразки "Брентфорду" в АПЛ
23:22
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
Ломаченко заробить $900 тис. за бій з абсолютним чемпіоном світу, - ЗМІ
22:51
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Є поранені
22:16
Збірна України, хокей
Україна впевнено перемогла Естонію на ЧС з хокею
21:59
Міністр МЗС РФ Сергій Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 квітня
21:39
Зеленський обговорив оборонну співпрацю з прем'єркою Італії Мелоні
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Значуща розмова Зеленського та Сі, реакція США, чому наступ ЗСУ буде інший, ніж очікується. Світові ЗМІ про Україну 26 квітня
20:58
Папа Римський Франциск
Папа Франциск закликав вірян молитися за Україну
20:46
У Дружківці на Донеччині російська армія поцілила у відділок поліції, є поранені
20:30
За час повномасштабного вторгнення РФ загинуло щонайменше 10 тис. цивільних українців, понад 13 тис. поранені
20:30
Король Чарльз ІІІ і королева Камілла відкрили сцену "Євробачення-2023" у Ліверпулі
20:23
паспорт РФ
На окупованій частині Херсонщини Росія погрожує депортувати тих, хто відмовляється від паспорта РФ
20:05
Евакуація з Судану: 91 громадянин України вже в безпеці
20:00
OPINION
Ірина Цілик
Про "малєнькую войну" Людмили Улицької
19:38
Василь Ломаченко
MEGOGO відмовився від трансляції наступного бою Ломаченка
19:37
Оновлено
Херсон обстріл
РФ обстріляла Антонівський міст: загинув цивільний, поранено італійського журналіста
19:36
Ексклюзив
Це може бути вибіркове правосуддя: ексголова Служби зовнішньої розвідки України Кондратюк про затримання полковника Червінського
19:27
Українці протягом року вдвічі частіше купували паперові книги, ніж електронні, найменш популярні - аудіокниги, - опитування
19:10
окупант Бердянськ
У Бердянську окупанти анонсували рейди по домівках
19:10
На відновлення Чорнобильської зони відчуження 2023 року виділили близько €15 млн
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 427 дня війни: В Італії хочуть якнайшвидшого вступу України до ЄС, а з російського полону повернулися ще 44 українці
18:55
Українська ППО
ППО збила 6 безпілотників над Херсонщиною
18:53
ЗСУ
У боях за Бахмут і Мар'їнку ЗСУ відбили 43 атаки, на Запоріжжі й Херсонщині ворог обороняється, - Генштаб
18:51
Ексклюзив
Синютка
Сподіваюсь, що президент України не дав жодних сигналів Сі щодо перемовин з РФ, - нардеп Синютка
18:34
Унаслідок російського обстрілу загинув 46-річний житель Оріхова на Запоріжжі
18:33
Від ранку росіяни 5 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів та артилерії
18:33
"Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська": НБУ ввів в обіг пам'ятну монету
18:27
Бахмут
У Бахмуті прикордонники-мінометники ліквідували групу росіян
18:26
Ексклюзив
чорнобильський радіоактивний ліс
ІПСО про те, що росіяни помруть через нариті окопи в "рудому лісі", спричинило паніку, більшої ж шкоди їм завдало інше, - член громради ДАЗВ
18:22
Окупанти
Росія кинула на війну в Україні близько 369 тис. військових і 5,9 тис. одиниць важкого озброєння
18:21
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін провів телефонну розмову із Зеленським, до України прибуде представник китайського уряду
18:12
До Молдови не пустили росіянина, який воював проти України
Росіяни маскують військовий транспорт, який рухається з Маріуполя до Криму, - Андрющенко
18:03
OPINION
Євстратій Зоря
УПЦ МП поводиться як маріонеткові Л/ДНР
17:59
Mavic 3, Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Українські морпіхи знищили за день 19 росіян
17:57
Міг-31К
У Мурманській області РФ упав винищувач МіГ-31, - росЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV