Україна та Угорщина порозумілися щодо роботи OTP Bank у РФ і статусу спонсора війни
НАЗК повністю виключило угорський OTP Bank із реєстру міжнародних спонсорів війни, на чому раніше наполягав Будапешт, в обмін на корегування планів Банку щодо роботи у РФ
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
"Під час дискусій, які тривали останні дні в режимі 24/7 за участю Служби зовнішніх зав'язків ЄС, OTP Bank узяв на себе низку зобов’язань щодо своїх подальших планів на російському ринку", – йдеться у повідомленні відомства.
"Національне агентство з питань запобігання корупції, виконуючи свою частину угоди, виключило банк зі списку міжнародних спонсорів війни. НАЗК очікує, що банк виконає досягнуту домовленість без зволікань", – додали у НАЗК.
- 4 травня НАЗК внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через діяльність у РФ та фактичне визнання "ЛДНР".
- 12 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.
- Пізніше стало відомо, що Україна та Угорщина ведуть перемовини щодо OTP Bank. 29 вересня НАЗК призупинило статус угорського OTP Bank та 5 грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни.
- У відповідь МЗС Угорщини заявило, що тимчасове виключення Україною угорського OTP Bank зі списку "міжнародних спонсорів війни" у спробі розблокувати військову допомогу ЄС суттєво не змінює ситуацію.
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