Україна та Угорщина порозумілися щодо роботи OTP Bank у РФ і статусу спонсора війни

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Під час дискусій, які тривали останні дні в режимі 24/7 за участю Служби зовнішніх зав'язків ЄС, OTP Bank узяв на себе низку зобов’язань щодо своїх подальших планів на російському ринку", – йдеться у повідомленні відомства.

"Національне агентство з питань запобігання корупції, виконуючи свою частину угоди, виключило банк зі списку міжнародних спонсорів війни. НАЗК очікує, що банк виконає досягнуту домовленість без зволікань", – додали у НАЗК.