Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Україна у секретному документі пропонувала союзникам атакувати виробництво "шахедів" у Росії, Ірані та Сирії, - The Guardian

Україна у секретному документі пропонувала союзникам атакувати виробництво "шахедів" у Росії, Ірані та Сирії, - The Guardian

27 вересня, 2023 середа
12:55
Війна з Росією Шахед

За даною інформацією, Київ просить ракети далекого радіусу дії, аби ударити по заводах в Росії, Ірані та Сирії, де виготовляються дрони-камікадзе

Про це інформує The Guardian

У секретному документі, який Київ надіслав своїм західним партнерам, говориться, що іранські дрони-камікадзе, використані в недавніх нападах на міста України, містять європейські компоненти. В цьому документі Україна закликає атакувати ракетами великої дальності виробничі об’єкти в Росії, Ірані та Сирії.

Уряд України представив 47-сторінковий документ урядам G7 у серпні, в якому зазначено, що протягом останніх трьох місяців було проведено понад 600 рейдів на міста за допомогою безпілотників, що використовують західні технології.

За даними звіту, який отримав The Guardian, в безпілотнику Shahed-131 було знайдено 52 електричних компоненти, виготовлені західними компаніями, а в моделі Shahed-136 - 57. Модель Shahed-136 має дальність польоту 2 тис. км і крейсерську швидкість 180 км/год.

Що відомо про допомогу РФ у війні проти України

Ще у листопаді 2022-го з'явилось інформація, що російські терористи та їхні партнери з Ірану нібито домовились про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України. А російський диктатор Володимир Путін доручив створити систему підготовки фахівців у сфері розробки та виробництва безпілотників.

У лютому 2023-го західні ЗМІ знову писали, що Іран і Росія ведуть таємні переговори про будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе. Тоді Іран спростував цю інформацію.

16 серпня британська розвідка вказала на те, що Росія вочевидь почала використовувати дрони власного виробництва.

The Washington Post з посиланням на внутрішні документи між Іраном та РФ повідомила, що завод із виробництва шахедів у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані до 2025 року планує випустити 6 тис. дронів-камікадзе.

А наприкінці серпня у Defense Express заявили, що Росія планує збільшувати виробництво дронів Shahed на 100-180 щомісяця.

21 серпня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку кандидатів на запровадження санкцій 8 підприємств білоруського військово-промислового комплексу, які виготовляють і постачають Росії компоненти зброї.

Українська розвідка виявила збільшення кількості російських деталей у дронах-камікадзе Shahed. Триває робота з виявлення місця збирання безпілотників.  

Світ
Росія
Сирія
Ірак
російська армія
безпілотник
Читайте також:
осінній дощ
26 вересня, 2023 вiвторок
Дощі та прохолода чекають на українців: синоптик Наталка Діденко розповіла коли саме
Атака РФ на припортову інфраструктуру Одещини 26 вересня
26 вересня, 2023 вiвторок
Росіяни розбили поромний пункт пропуску на кордоні з Румунією: на момент атаки там був автобус із дітьми
Ігор Коломойський, суд
25 вересня, 2023 понедiлок
Розслідування щодо Коломойського: у ЦПК заявили про ознаки зрежисованого характеру справи від СБУ
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40
    Продаж 40.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
27 вересня
13:58
Прапор Словаччини
Фаворитом на парламентських виборах у Словаччині буде партія проросійського експрем’єра Фіцо, - опитування
13:56
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Перемога України у війні з РФ не має жодного стосунку до стратегії нацоборони Німеччини, - Пісторіус
13:51
поле, пшениця, зерно
У Польщі пропозицію України щодо ліцензування агропродукції назвали хорошою
13:49
свиняча голова
Двом російським пропагандистам підкинули під двері свинячі голови
13:38
військова аптечка IFAK
У МОЗ запевнили, що не обмежуватимуть виїзд військовозобов'язаних жінок за кордон
13:27
ПВК Вагнера
У ЗСУ підтвердили повернення вагнерівців на фронт і назвали їхню кількість в Україні
13:25
окупанти
Росія посилила мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Херсонщини
13:10
Прощання з Інною Кузнецовою
У Києві попрощалися з журналісткою Інною Кузнецовою
13:08
НАТО
У НАТО не обговорюють членство України в обмін на відмову від окупованих територій, – очільниця місії
12:50
Швейцарія погодилася продати Німеччині танки Leopard-2, щоб поповнити запаси після поставок Україні
12:46
зруйнували маєток Гавсевича
У Одесі замовника та підрядника підозрюють у знищенні 120-річного маєтку Гавсевича
12:39
командувач флотом рф соколов
У Кремлі наказали поширювати чутки, що командувач Чорноморського флоту РФ вступив у змову із ЗСУ, - рух АТЕШ
12:27
До 14 днів роботи та 50 спортивних режимів: Xiaomi представила фітнес-браслет Smart Band 8 Active
12:22
Колишній адвокат Медведчука і Шарія Рибін отримав підозру від СБУ
Колишній адвокат Медведчука і Шарія Рибін отримав підозру у колабораціонізмі
12:19
У Запорізькій області з 5 населених пунктів евакуювали всіх дітей, - ОВА
12:12
Німеччина
У Берліні створять тисячі додаткових місць для українських біженців
12:11
Ілюстративне фото
Азербайджан назвав кількість загиблих військових під час "антитерористичних заходів" у Карабаху
12:07
Президент України Володимир Зеленський
"Є просування на Донецькому напрямку", - Зеленський провів щоденний селектор
11:55
кримський історик та письменник Олекса Гайворонський
Помер кримський історик та письменник Олекса Гайворонський
11:51
OPINION
Антон Швець
Війна буде довгою, і США нарешті це зрозуміли
11:43
Партнерський матеріал
"Аврора" повертає улюблених Козаків! Відправляйся до пригод у мобільній грі та допомагай відбудувати школи України!
11:38
Binance
Криптобіржа Binance оголосила про повний вихід з Росії
11:32
Литва прапор
Литва передала ВМС України радіолокаційне обладнання
11:27
Ексклюзив
Росіяни щось знають та бояться: Згурець про далекобійні ракети ATACMS і Taurus для України
11:19
Окупанти
На Запоріжжі окупанти перевдягаються у цивільний одяг і тікають з передової, - Федоров
11:18
Атака РФ на Київ 21 вересня: СБУ затримала двох коригувальників
11:16
Іран
США закликали Іран до деескалації в ядерному питанні
11:15
відключення електроенергії
Ситуація в енергосистемі: знеструмлено частину споживачів у 5 областях України
11:07
електроенергія
НБУ змінив прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі: як це вплине на економічну активність
10:57
Скадовськ, окупанти
ОВА закликала евакуюватися жителів лівобережжя Дніпра на Херсонщині
10:51
Аналітика
карта заставочна
Карта бойових дій за період 20-26 вересня: відновлення наступу на Токмак і полювання на командирів ЗС РФ​​​​​​​
10:42
Денис Шмигаль
Шмигаль перелічив шість факторів, які забезпечать стабільність енергосистеми взимку
10:36
Збірна України з пляжного футболу
Збірна України знялася з ЧС-2024 з пляжного футболу через участь Білорусі
10:34
Нафта
Ціна на нафту Brent наближається до $95: побоювання дефіциту пального зростають
10:33
Бен Ходжес
Тим, хто за 8 тис. км критикує контрнаступ ЗСУ, має бути соромно, – генерал США Ходжес
10:22
загиблі військові
Уся Україна зупиниться: Зеленський закликав 1 жовтня масштабною хвилиною мовчання вшанувати загиблих захисників
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 вересня: скільки коштує євро та долар в обмінниках
10:10
Оновлено
Рада безпеки ООН
РФ прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини. У Держдепі США відреагували
09:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Канабіс – ліки українських ветеранів, (не) мертвий російський адмірал, Польща хоче екстрадиції Гунька. Акценти світових ЗМІ 27 вересня
09:53
На фото: Рита Бурковська
Українська акторка Рита Бурковська отримала премію Septimius Awards 2023
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV