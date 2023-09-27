Україна у секретному документі пропонувала союзникам атакувати виробництво "шахедів" у Росії, Ірані та Сирії, - The Guardian

Про це інформує The Guardian

У секретному документі, який Київ надіслав своїм західним партнерам, говориться, що іранські дрони-камікадзе, використані в недавніх нападах на міста України, містять європейські компоненти. В цьому документі Україна закликає атакувати ракетами великої дальності виробничі об’єкти в Росії, Ірані та Сирії.

Уряд України представив 47-сторінковий документ урядам G7 у серпні, в якому зазначено, що протягом останніх трьох місяців було проведено понад 600 рейдів на міста за допомогою безпілотників, що використовують західні технології.

За даними звіту, який отримав The Guardian, в безпілотнику Shahed-131 було знайдено 52 електричних компоненти, виготовлені західними компаніями, а в моделі Shahed-136 - 57. Модель Shahed-136 має дальність польоту 2 тис. км і крейсерську швидкість 180 км/год.

Що відомо про допомогу РФ у війні проти України

Ще у листопаді 2022-го з'явилось інформація, що російські терористи та їхні партнери з Ірану нібито домовились про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України. А російський диктатор Володимир Путін доручив створити систему підготовки фахівців у сфері розробки та виробництва безпілотників.

У лютому 2023-го західні ЗМІ знову писали, що Іран і Росія ведуть таємні переговори про будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе. Тоді Іран спростував цю інформацію.

16 серпня британська розвідка вказала на те, що Росія вочевидь почала використовувати дрони власного виробництва.

The Washington Post з посиланням на внутрішні документи між Іраном та РФ повідомила, що завод із виробництва шахедів у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані до 2025 року планує випустити 6 тис. дронів-камікадзе.

А наприкінці серпня у Defense Express заявили, що Росія планує збільшувати виробництво дронів Shahed на 100-180 щомісяця.

21 серпня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку кандидатів на запровадження санкцій 8 підприємств білоруського військово-промислового комплексу, які виготовляють і постачають Росії компоненти зброї.

Українська розвідка виявила збільшення кількості російських деталей у дронах-камікадзе Shahed. Триває робота з виявлення місця збирання безпілотників.