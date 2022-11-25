Україна в грудні отримає від Південної Кореї 20 потужних генераторів

Про це заявив посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко, передає пресслужба апарату Верховної Ради.

"З корейською стороною досягнуто домовленості про передавання Україні як гумдопомоги 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також п’яти міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z. Доставку генераторів планується здійснити чартерним авіарейсом 12 грудня поточного року", - сказав посол.

"Також у грудні передбачається зафрахтувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретну дату наразі не визначено", - додав він.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.

В Укренерго повідомили, що Україна планує закуповувати електроенергію у Європи.

Фінляндія передасть Україні енергетичне обладнання, необхідне для стабілізації системи.

Франція вирішила передати Україні 100 потужних генераторів, які допоможуть людям пережити зиму.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передасть Україні 80 генераторів.

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