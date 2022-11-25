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Україна в грудні отримає від Південної Кореї 20 потужних генераторів

25 листопада, 2022 п'ятниця
17:08
війна з Росією на фото посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко (справа)

Південна Корея передасть Україні 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також 5 міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z

Про це заявив посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко, передає пресслужба апарату Верховної Ради.

"З корейською стороною досягнуто домовленості про передавання Україні як гумдопомоги 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також п’яти міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z. Доставку генераторів планується здійснити чартерним авіарейсом 12 грудня поточного року", - сказав посол.

"Також у грудні передбачається зафрахтувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретну дату наразі не визначено", - додав він.

  • Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.
  • В Укренерго повідомили, що Україна планує закуповувати електроенергію у Європи.
  • Фінляндія передасть Україні енергетичне обладнання, необхідне для стабілізації системи.
  • Франція вирішила передати Україні 100 потужних генераторів, які допоможуть людям пережити зиму.
  • Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передасть Україні 80 генераторів.

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