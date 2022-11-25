Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.

"У той час, як Росія намагається відключити світло, USAID Ukraine надає 80 генераторів, аби підтримувати електропостачання. Ця допомога є лише частиною відповіді США на жорстокі та постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру України, тоді як ми продовжуємо стояти з Україною", - написала вона.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.

В Укренерго повідомили, що Україна планує закуповувати електроенергію у Європи.

Фінляндія передасть Україні енергетичне обладнання, необхідне для стабілізації системи.

Франція вирішила передати Україні 100 потужних генераторів, які допоможуть людям пережити зиму.

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