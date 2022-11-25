USAID передасть Україні 80 генераторів, - амбасадорка США
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вирішило передати Україні 80 генераторів
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.
"У той час, як Росія намагається відключити світло, USAID Ukraine надає 80 генераторів, аби підтримувати електропостачання. Ця допомога є лише частиною відповіді США на жорстокі та постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру України, тоді як ми продовжуємо стояти з Україною", - написала вона.
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