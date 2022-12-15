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Україна відмовилася подавати фото на конкурс "Вікі любить пам'ятки 2022" через участь РФ

15 грудня, 2022 четвер
22:43
Культура пам'ятник Федорову

Організаційний комітет проєкту "Вікі любить пам’ятки" в Україні вирішив не брати участь у міжнародному етапі фотоконкурсу через те, що до нього допустили роботи з Росії

Про це повідомила громадська організація "Вікімедіа Україна".

"Ми вважаємо неприйнятним участь у міжнародному конкурсі світлин країни, яка веде проти України війну і вбиває тисячі українців, а також систематично руйнує та викрадає українські пам’ятки культури, архітектури, археології", - ідеться в повідомленні.

"Вікімедіа Україна" додає, що повномасштабне вторгнення Росії позбавило українські фото рівних умов у змаганні. Так учасники з України працювали над світлинами з багатьма обмеженнями, як-от перебої зі зв'язком, транспортом та з ризиками для життя.

"З цих причин ми не хочемо допустити, щоб українські фото пам’яток культури опинилися чи змагалися зараз поруч із російськими у момент, коли наші пам’ятки руйнуються внаслідок російської збройної агресії", - наголошує громадська організація.

Попри те, що українські фото не будуть представлені на міжнародному етапі, конкурс відбувся в Україні не зважаючи на повномасштабну війну і вимушене обмеження подавати до участі світлини, зроблені лише до 24 лютого 2022 року. Так до Вікісховища та Вікіпедії додали близько 14 тис. фотографій української культурної спадщини. Вони висвітлюють понад 5,3 тис. пам'яток, 351 з яких були проілюстровані вперше за історію конкурсу.

"Ми вдячні всій спільноті конкурсу — учасникам та учасницям, журі, волонтер(к)ам - за роботу. Уже незабаром будемо публікувати його перші результати. Переможці у конкурсних номінаціях отримають відзнаки та цінні призи", - зазначили у "Вікімедіа Україна".

Довідка: "Вікі любить пам'ятки" - це щорічний міжнародний конкурс фотографій. Під час нього учасники створюють світлини історичних пам'яток і об'єктів культурної спадщини у своєму регіоні. Потім вони завантажують фото на Вікісховище, а з нього файли можуть використовувати у Вікіпедії. Мета конкурсу - висвітлення культурно-історичної спадщини країн-учасниць.

  • 13 грудня українські фотокореспонденти Євген Малолєтка та Мстислав Чернов, які висвітлювали війну в Маріуполі, отримали міжнародну премію "За свободу преси" від організації "Репортери без кордонів".

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