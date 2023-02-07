Україна відправляє до Туреччини 87 рятувальників на допомогу в ліквідації наслідків землетрусу
Кабмін доручив ДСНС і Міністерство внутрішніх справ відправити у Туреччину пошуково-рятувальний загін із 87 людей для ліквідації наслідків потужного землетрусу
Про це йдеться в розпорядженні уряду від 7 лютого.
Так, літаками Ан-32 і Ан-26 та автомобільним транспортом до Туреччини вирушить зведений пошуково-рятувальний загін загальною чисельністю 87 осіб, у тому числі 10 осіб — членів екіпажів літаків.
Президент Володимир Зеленський у розмові з турецьким лідером Реджепом Ердоганом зазначив, що "українські фахівці мають відповідний досвід у подоланні наслідків природних катастроф і прибудуть до постраждалих регіонів у найкоротший час".
Також Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі страшною трагедією, яка стала причиною загибелі майже трьох тисяч людей.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два землетруси магнітудою понад сім балів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.67
Купівля 39.67Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 42.17Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе