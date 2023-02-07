Про це йдеться в розпорядженні уряду від 7 лютого.

Так, літаками Ан-32 і Ан-26 та автомобільним транспортом до Туреччини вирушить зведений пошуково-рятувальний загін загальною чисельністю 87 осіб, у тому числі 10 осіб — членів екіпажів літаків.

Президент Володимир Зеленський у розмові з турецьким лідером Реджепом Ердоганом зазначив, що "українські фахівці мають відповідний досвід у подоланні наслідків природних катастроф і прибудуть до постраждалих регіонів у найкоротший час".

Також Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі страшною трагедією, яка стала причиною загибелі майже трьох тисяч людей.