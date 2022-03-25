Україна виграла загальний залік Кубку Європи з лижної акробатики
Українські спортсмени виграли загальний залік Кубку Європи з лижної акробатики за підсумками сезону 2021/22
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сумарно українські спортсмени набрали 1 818 очок – на 656 більше, ніж Казахстан, який фінішував другим. Загальний залік серед чоловіків виграв українець Володимир Кушнір з 414 очками. Серед жінок найкращою серед українок стала Оксана Яцик.
Загальний залік етапів Кубку Європи сезону 2021/22:
1. Україна – 1 818 очок
2. Казахстан – 1 162
3. Канада – 1 110
4. США – 868
5. Білорусь – 706
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