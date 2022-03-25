Україна виграла загальний залік Кубку Європи з лижної акробатики

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сумарно українські спортсмени набрали 1 818 очок – на 656 більше, ніж Казахстан, який фінішував другим. Загальний залік серед чоловіків виграв українець Володимир Кушнір з 414 очками. Серед жінок найкращою серед українок стала Оксана Яцик.



Загальний залік етапів Кубку Європи сезону 2021/22:



1. Україна – 1 818 очок



2. Казахстан – 1 162



3. Канада – 1 110



4. США – 868



5. Білорусь – 706







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