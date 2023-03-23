Україна використовує від 4 до 7 тис. артилерійських снарядів на день проти 20 тис. російських, - Столтенберг
За даними генсека НАТО Єнса Столтенберга, щоденно в боях Україна використовує від 4 до 7 тис. артилерійських снарядів проти 20 тис. російських
Про це мовиться в інтерв'ю генерального секретаря НАТО для The Guardian.
За словами Єнса Столтенберга, наразі бойові дії настільки інтенсивні, що використання Україною артилерійських снарядів - від 4 000 до 7 000 на день проти 20 000 у Росії - випереджає західне виробництво. "Нинішні темпи використання боєприпасів перевищують темпи їх виробництва", - сказав Столтенберг.
Одночасно журналісти ствердили, що нові контракти вказують на зміну ситуації.
Також генсек НАТО заявив, що російський президент веде війну на виснаження". Так, посадовець висловив побажання, щоб на наступному саміті Альянсу в столиці Литви Вільнюсі члени НАТО погодилися витрачати на оборону як мінімум 2% ВВП.
"Президент Путін не планує миру, він планує більше війни", - продовжив Столтенберг, додавши, що Росія збільшує військово-промислове виробництво і "звертається до авторитарних режимів, таких як Іран чи Північна Корея, та інших, щоб спробувати отримати більше зброї".
- Нагадаємо, раніше військовий експерт Сергій Згурець ствердив, що ухвалений план ЄС має забезпечити постачання одного мільйона артилерійських снарядів для України протягом наступних 12 місяців. Однак потреби України в артилерійських снарядах на місяць в умовах бойових дій становлять понад 500 тис. щомісяця.
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