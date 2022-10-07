Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

"Міністерство юстиції України направило компетентним органам Республіки Австрія клопотання про видачу Україні ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького, за лінією Інтерполу виставлено "червону картку" для затримання Тупицького", - йдеться у повідомленні.

За даними інформагентства, відповідний запит наприкінці вересня спрямував столичний Подільський райсуд.

"Подільський районний суд Києва 26 вересня направив клопотання через Київську міську прокуратуру до Мін'юсту про видачу Тупицького. 30 вересня клопотання суду про видачу Тупицького Міністерство юстиції України направило на виконання компетентним органам Республіки Австрія", - розповів співрозмовник "Інтерфаксу".

Він також повідомив, що також за лінією Інтерполу Державне бюро розслідувань направило "червоне оповіщення" для затримання Тупицького.

"Очікується відповідь Генерального секретаріату Інтерполу про можливість використання його каналів для розшуку Тупицького", - додало джерело агентства.

Відомо, що у травні 2013 року тодішній президент-утікач Віктор Янукович за своєю квотою призначив його суддею Конституційного Суду. У 2018-19 роках Тупицький був заступником голови КСУ, а у вересні 2019-го – призначений головою на три роки.

Восени 2020 року Державне бюро розслідувань заявило, що розслідує низку кримінальних справ, в яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації. Також ДБР розслідувало самовільне зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного суду України.

28 грудня Офіс генпрокурора скерував президенту України Володимиру Зеленському клопотання про відсторонення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного Суду терміном на два місяці.

24 березня відстороненого голову Конституційного Суду побачили та сфотографували у Відні.

27 травня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що колишній голова Конституційного Суду Олександр Тупицький мав узяти участь у поверненні в "легітимне поле" експрезидента України Віктора Януковича.

29 липня суд заочно арештував ексголову КСУ Тупицького, тепер можна організувати його екстрадицію з Австрії.

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