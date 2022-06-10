Україна - Вірменія: букмекери дали прогноз на матч Ліги націй
Завтра, 10 червня, збірна України зіграє з Вірменією у 3-му турі Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери впевнені, що Україна є беззаперечним фаворитом зустрічі. На перемогу українців дають коефіцієнт 1,17. Виграш Вірменії вважають малоймовірним - 16,0. Нічия - 7,0.
За свою історію Україна та Вірменія зустрічались 8 разів. Ми жодного разу не програвали, тричі грали з вірменами внічию.
Україна розпочала виступи у Лізі націй одразу з 2-го туру, де перемогла Ірландію 1:0.
Матч 1-го був перенесений на пізніший термін. Цього місяця наша збірна також проведе зустрічі з Вірменією (11.06) та повторний з Ірландією (14.06).
Ліга націй
Дивізіон B
10 червня
Україна - Вірменія
Лодзь, стадіон ЛКС
Початок о 16:00
Пряма трансляція на телеканалах "Футбол 1" та "Індиго ТВ"
- 8 червня збірна України перемогла Ірландію у 2-му турі Ліги націй.
- Півзахисник збірної України Тарас Степаненко заявив, що він не зіграє у матчах Ліги націй проти Вірменії та Ірландії.
- Головний тренер збірної України Олександр Петраков повідомив, що проти Вірменії також не зіграють Георгій Бущан, Едуард Соболь та Олександр Сирота.
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