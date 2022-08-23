Україна витратила майже 1 трлн грн від початку повномасштабного вторгнення Росії
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну витрати держбюджету склали майже 1 трлн грн, з них понад 40% – на потреби армії
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду 23 серпня.
Як йдеться у повідомленні, Україна витратила майже 1 трлн грн від початку повномасштабного вторгнення Росії.
"Від початку повномасштабного вторгнення Росії витрати державного бюджету склали майже 1 трлн грн. З них більш ніж 420 млрд грн було витрачено на оборону та безпеку нашої країни. Тобто, більше 40% всього, що ми витрачали з державного бюджету – це потреби армії. 288 млрд грн на зарплати військових. 135 млрд грн – на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення", - сказав Шмигаль.
Також Денис Шмигаль зазначив, що попри війну українці справно сплачують податки.
"Сьогодні українці свідомі як ніколи. Український бізнес та українські громадяни, попри складнощі, сплачують податки, адже знають — так вони допомагають армії та нашим військовим. Інші видатки держави фінансуються за рахунок допомоги наших міжнародних союзників та запозичень через військові облігації", - додав він.
- Бюджет на 2023 рік потребує перегляду видатків в усіх сферах, а також передбачає пошук коштів для фінансування його дефіциту.
- США схвалили допомогу Україні в $1 млрд, закладену в оборонний бюджет на 2023 рік.
- В Україні до роботи повернулося понад 80% підприємств за рахунок кредитної, податкової, регуляторної допомоги від держави.
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