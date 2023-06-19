Україна вивчає японський досвід відбудови після землетрусів для подолання наслідків російської агресії
Українська урядова делегація на чолі віцепрем’єром Олександром Кубраковим вивчає японський досвід з відбудови після землетрусів задля використання його для подолання наслідків агресії РФ та катастрофи на Каховській ГЕС
Про це 19 червня повідомив у facebook посол України в Японії Сергій Корсунський.
У понеділок дипломат поінформував, що урядова делегація України сьогодні зустрілася з міністром з питань відновлення Японії, керівництвом міжпарламентської групи дружби Японія-Україна, керівником комітету Палати представників з питань відновлення, заступником керівника офісу премʼєр-міністра Японії, міністром закордонних справ.
"Зміст переговорів - вивчення досвіду Японії з відбудови після руйнівних землетрусів, допомога України у відновленні, екстрена допомога по облаштуванню базових сервісів і житла на звільнених територіях, подолання наслідків катастрофи на Каховській ГЕС. Далі буде", - зазначив він.
- 17 червня повідомлялося, що представники понад 20 японських приватних і державних компаній та корпорацій планують взяти участь у міжнародній конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference, яка відбудеться наступного тижня в Лондоні.
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