Про це 19 червня повідомив у facebook посол України в Японії Сергій Корсунський.

У понеділок дипломат поінформував, що урядова делегація України сьогодні зустрілася з міністром з питань відновлення Японії, керівництвом міжпарламентської групи дружби Японія-Україна, керівником комітету Палати представників з питань відновлення, заступником керівника офісу премʼєр-міністра Японії, міністром закордонних справ.

"Зміст переговорів - вивчення досвіду Японії з відбудови після руйнівних землетрусів, допомога України у відновленні, екстрена допомога по облаштуванню базових сервісів і житла на звільнених територіях, подолання наслідків катастрофи на Каховській ГЕС. Далі буде", - зазначив він.