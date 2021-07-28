Україна вийшла з угоди із СНД щодо космосу

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Уряду, передає Еспресо.TV.



Зазначається, що рішення про вихід України з цієї угоди ухвалено з огляду на втрату міжнародним договором свого практичного значення.



У пояснювальній записці до проєкту постанови наголошується, що Протокол про затвердження Положення про Міждержавну раду по космосу підписаний урядами держав-учасниць СНД 13 листопада 1992 року та визначає, що Рада є координувальним органом щодо формування і реалізації міждержавних програм по дослідженню і використанню космічного простору.



“Протокол про затвердження Положення про Раду є в цілому застарілим, в сучасних реаліях втратив свою актуальність, не відповідає сучасному стану співпраці між країнами, а отже не застосовується на практиці”, – йдеться в документі.

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