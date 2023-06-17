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OPINION

Україна в НАТО: компроміс від Столтенберга

Орест Сохар
17 червня, 2023 субота
10:05
Погляд Орест Сохар

Компроміс НАТівського стандарту: Байден схвалив рецепт зменшення путінської боязні в Альянсі

Україна отримає запрошення в НАТО, але воно, наче квиток Подоляка до Криму — буде з відкритою датою. Американські чиновники вважають це рішення ідеальним, аби залатати розбіжності між країнами-членами трансатлантичного військового альянсу. Це ідея генсека НАТО Єнса Столтенберга, її підтримав глава Білого Дому Джо Байден, -  WP.

Столтенберг переміг незворушність Білого Дому, який до останнього виступав проти відкритих дверей Альянсу для Києва. Пропозиція генсека дозволяє Україні "проскочити" статус кандидата в члени НАТО.

Фактично, Україна потрапляє в одну категорію з Фінляндією, яка пропустила необхідність виконання марудного Плану дій щодо членства.

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Дипломатичний хід Столтенберга фактично є рефлексією на президента Володимира Зеленського, який вимагав швидкого приєднання України до НАТО. Якщо наступного місяця на саміті у Вільнюсі Байдену вдасться зшити позиції різних сторін альянсу, приєднання Києва перетвориться з ідеологічного питання на технічне. 

Реально це означає наступне: формально, наша держава не отримає захисту  5 статті НАТО, що передбачає колективний захист одного зі своїх. Задача нинішнього етапу зовсім в іншому: відколупувати  путінський страх у Європи покроково.

Компроміс від Столтенберга сам по собі буде великим кроком вперед, адже він виходить за межі комфорту більшості держав НАТО: вони досі побоюються, що членство України "посилить протистояння Заходу з Росією". Крім відомих "русофілів" Угорщини, Туреччини та Греції, навіть очільники Франції, Німеччини та Сполучених Штатів донедавна закликали "до обережності". 

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Донедавна навіть саме запрошення в НАТО, тим паче в період екзистенційної війни з РФ виглядало неймовірною подією. А зараз — це, практично, реальність.

Через пів року тодішня реальність може бути ще сприятливішою для України, і вже ніхто з членів НАТО не смикатиметься від переляку через приєднання України в період війни.

Тим паче, що у Києва є такі завзяті партнери, як Польща та країни Балтії, які лобіюють вирішення "українського питання" вже сьогодні. Та й ініціатор проукраїнських формул Столтенберг залишається додатково на посаді ще на рік. Тому ми НАТО ми можемо потрапити навіть швидше, ніж Подоляк до Криму. 

Прогнозую, що реакція Києва — закономірно — виявиться стримано незадоволеною: Україна виправдано розраховує на запрошення "вже і сьогодні". Тим паче, що ініціатива генсека не вирішує знаменитої проблеми гарантій безпеки. Хоча Байдена також можна зрозуміти:  зараз він  змушений балансувати між посиленням проукраїнської коаліції та збереженням єдності НАТО. Та кожен день, місяць підливає водички на млин українських інтересів, тим самим демонструючи бункерному: його блеф разом з т. зв. цілями "СВО" він може залишити для своєї челяді. Світ поступово оговтується. 

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Джо Байден
Війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
Перемога України
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