Україна впевнено перемогла Естонію на ЧС з хокею
У третьому матчі на чемпіонату світу з хокею в дивізіоні IB збірна України переграла Естонію та здобула другу перемогу на турнірі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч пройшов сьогодні, 26 квітня, у Таллінні. Чоловіча збірна України обіграла Естонію з рахунком 7:4.
У турнірній таблиці збірна України набрала 7 очок та вийшла на друге місце. Лідирує з 9 балами Японія. У Естонії третя позиція та 5 балів, Нідерланди з 3 очками йдуть четвертими. Слідом місця займають Китай (2 пункти) та Сербія (1).
Наступний матч Україна зіграє 27 квітня проти Нідерландів.
До групи A першого дивізіону за підсумками турніру вийде переможець змагань у групі B.
ЧС-2023 з хокею
Дивізіон IB
3-й тур
Таллінн, Естонія
26 квітня
Україна - Естонія 7:4
- 23 квітня збірна України поступилася в овертаймі Китаю у стартовому матчі чемпіонату світу з хокею у дивізіоні IB. У другому матчі наша команда розтрощила Сербію.
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