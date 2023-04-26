Україна впевнено перемогла Естонію на ЧС з хокею

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч пройшов сьогодні, 26 квітня, у Таллінні. Чоловіча збірна України обіграла Естонію з рахунком 7:4.

У турнірній таблиці збірна України набрала 7 очок та вийшла на друге місце. Лідирує з 9 балами Японія. У Естонії третя позиція та 5 балів, Нідерланди з 3 очками йдуть четвертими. Слідом місця займають Китай (2 пункти) та Сербія (1).

Наступний матч Україна зіграє 27 квітня проти Нідерландів.

До групи A першого дивізіону за підсумками турніру вийде переможець змагань у групі B.

ЧС-2023 з хокею

Дивізіон IB

3-й тур

Таллінн, Естонія

26 квітня

Україна - Естонія 7:4