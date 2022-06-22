Експерт розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"На сьогодні Україна вже є вкрай привабливою державою для абсолютно всіх міжнародних організацій та держав. За Україну будуть боротися. Тому не варто говорити про те, приймуть Україну в Північноатлантичний Альянс, чи не приймуть. Потрібно розуміти, що Україна стане членкинею і Північноатлантичного Альянсу, і Європейського Союзу, якщо цього захоче", - зазначив Васадзе.

Політолог додав, що Україна вже є настільки потужною країною, що стала більш потрібною НАТО і Євросоюзу, ніж ці міжнародні організації Українській державі.

"Наразі Україна і для НАТО, і для ЄС є більш потрібною, ніж ці міжнародні організації Україні. Сучасні збройні сили за натівськими зразками, велетенський інвестиційний майданчик, якою буде Україна після закінчення війни й повернення всіх окупованих Росією територій. Все це створює для України можливість вибору - входити у міжнародні організації, чи укладати двосторонні союзи з тією з Великою Британією, США і тд", - зауважив Гела Васадзе.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті в Мадриді країни НАТО ухвалять концепцію нової стратегії та оголосять, що Росія більше не є партнером Альянсу, а несе загрозу безпеці та миру.

20 червня видання Politico оприлюднило імовірний сценарій розгортання конфлікту між НАТО і Росією та назвало найнебезпечніше місце на Землі.

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