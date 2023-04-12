Україна забезпечена міжнародною фінансовою підтримкою щонайменше до кінця року, - мінфін США
Коштів, які надають ЄС, США та інші міжнародні донори, достатньо для того, щоб забезпечити потреби України до кінця 2023 року
Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен у зверненні до учасників весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, повідомляє Голос Америки.
За оцінками МВФ, якщо війна Росії проти України завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні складатиме 115 мільярдів доларів. Однак, якщо війна триватиме до кінця 2025 року - потреба зросте до 140 мільярдів доларів.
Єллен зазначила, якщо війна триватиме далі, то США співпрацюватимуть з партнерами, щоб надати те, чого потребує Україна.
"Я переконана, що існує потужна двопартійна підтримка. Це стосується і наших партнерів", - сказала вона.
Довгострокову допомогу Україні донори координуватимуть через окрему платформу.
"На додаток до цього, ми надали кошти на нагальну відбудову, на пріоритетні потреби України, наприклад енергомережу", - міністерка фінансів США
Вартість повоєнної відбудови України Світовий банк оцінює на рівні 411 мільярдів доларів.
"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно". Посадовиця привітала схвалення програми МВФ, яка стала "важливим сигналом про широку міжнародну готовність підтримувати Україну".
- 31 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України з початку повномасштабної війни – вона становитиме $15,6 млрд.
- Згодом Україна отримала від МВФ перший транш розміром близько 2,7 млрд доларів у рамках нової програми розширеного фінансування.
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