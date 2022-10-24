Україна залишається головним постачальником продовольства для Лівану, - посол Осташ
Ігор Осташ, надзвичайний і повноважний посол України в Лівані, зазначив, що українська частка у ліванському імпорті зернових складає близько 65%, яка зараз дещо впала, бо до війни була 80%
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Наші зусилля по арешту сирійсько-російського проєкту корабля Laodicea мав потужні результати, також це була серйозна пересторога для росіян та сирійців. До цього часу ми більше не бачимо спроб пришвартувати такий корабель у ліванських портах", - підкреслив посол.
Ігор Осташ зауважив щодо постійної допомоги України Лівану.
"Наша частка у ліванському імпорті зернових складає близько 65%, яка зараз дещо впала, бо до війни була 80%. Але Україна залишається головним постачальником продовольства для Лівану. Практично щотижня, за вже налагодженою лінією із Рені та Ізмаїла, йде судно з українським зерном до Лівану. І у такий спосіб ми намагаємося впливати на ситуацію у регіоні та підтримувати Ліван у жорсткій економічній кризі. Україна і надалі є надійним постачальником, що також впливає на імідж нашої країни у регіоні", - прокоментував Осташ.
- Раніше посол України в Лівані Ігор Осташ повідомляв, що росіяни створили злочинний картель для перевезення з Криму та перепродажу українського зерна країнам Близького Сходу
- Також посол в Лівані Ігор Осташ розказав, що крадене українське зерно перевозять 87 суден
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