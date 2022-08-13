Росіяни створили злочинний картель для перевезення з Криму та перепродажу українського зерна країнам Близького Сходу, - посол України в Лівані Осташ

Про це він розповів в етері Еспресо.



Ігор Осташ прокоментував свою заяву щодо існування злочинної системи з вивезення українського зерна, у якій задіяно близько 87 суден.



"Це дійсно злочинний картель, який створений російськими окупаційними військами та російським бізнесом, а з другого боку залучені сирійці, які також надають свої кораблі. Серед тих 87 суден є три сирійських. Вони намагаються перевозити зерно з Криму, виключаючи АІС (автоматична ідентифікаційна система – ред.), завантажуються у Севастополі, Феодосії, Керчі, але показують інші порти відбуття, до прикладу, Кавказ, Ростов. Таким чином замітають свої сліди й по 10 днів не включають свої навігаційні маячки. Відповідно, вже зрозуміло, що це нелегальна діяльність", - пояснив посол.



Осташ зазначив, що далі вони намагаються перепродавати зерно у різні країни Близького Сходу, у них були спроби продати до Єгипту, Туреччини, Лівану, але більшість цих спроб не вдалася.



Дипломат розповів: "Цілий тиждень була епопея з сирійським судном "Laodicea", який завантажився у Феодосії, але показав порт відплиття Кавказ та фейкові документи, намагався продати вантаж через турецьку компанію. А коли ми подивилися на цю турецьку компанію, то побачили, що її власник сирійський бізнесмен. Це чітка схема, з якою ми зараз боремося."



Ігор Осташ додав, що зараз йде підготовка до приходу ще одного судна "SV KONSTANTIN", яке заявило портом прибуття Бейрут.



"Ми почали працювати з ліванськими органами щодо цього судна, який завантажився краденим зерном у Севастополі. Це судно було затримане на деякий час в Ізмірі (Туреччина), тому ми контактуємо з послом України у Туреччини, Василем Боднарем, та з турецьким послом в Лівані, намагаємося відстежувати такі оборудки та чекаємо на прихід ще одного судна з краденим зерном. Тобто всі у підвищеній бойовій готовності", - підкреслив посол України в Лівані.

30 липня посол України у Лівані повідомив, що затримали судно, яке, ймовірно, перевозило вкрадене Росією українське зерно

1 серпня посольство України в Лівані отримало документи, які підтверджують, що на борту корабля Laodicea є викрадене українське зерно

8 серпня Катерина Яресько, журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець", прокоментувала вихід із порту Лівану судна з вкраденим Росією українським зерном

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