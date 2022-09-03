Україна запропонує Німеччині електроенергію зі своїх АЕС

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна зараз експортує електроенергію до Молдови, Румунії, Словаччини, Польщі, але також ми готові розширити експорт на Німеччину. У нас вистачає електроенергії для власних потреб завдяки атомним електростанціям", - наголосив він.

Він зазначив, що це буде одним з питань обговорень під час його візиту до Берліна та Брюсселю, та що Україна зацікавлена збільшувати експорт електроенергії до Євросоюзу.

"Це було б дуже добре для обох сторін. ЄС отримав би більше електроенергії, а ми - валютні надходження, чого ми зараз дуже потребуємо", - підкреслив Шмигаль.

Відомо, що прем'єр України планує зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Газпром припинив постачання в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці постачання будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції.

1 вересня міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина вважає, що не може покладатися на постачання газу з Росії через газопровід "Північний потік" цієї зими.