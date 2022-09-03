Україна запропонує Німеччині електроенергію зі своїх АЕС
Україна готова запропонувати Німеччині імпорт своєї електроенергії й підтримати країну на тлі проблем з постачаннями природного газу
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Україна зараз експортує електроенергію до Молдови, Румунії, Словаччини, Польщі, але також ми готові розширити експорт на Німеччину. У нас вистачає електроенергії для власних потреб завдяки атомним електростанціям", - наголосив він.
Він зазначив, що це буде одним з питань обговорень під час його візиту до Берліна та Брюсселю, та що Україна зацікавлена збільшувати експорт електроенергії до Євросоюзу.
"Це було б дуже добре для обох сторін. ЄС отримав би більше електроенергії, а ми - валютні надходження, чого ми зараз дуже потребуємо", - підкреслив Шмигаль.
Відомо, що прем'єр України планує зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
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