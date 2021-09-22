Україна запустить у Facebook систему сповіщення щодо розшуку дітей, - Федоров

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Запускаємо в українському Facebook - Amber Alert. Інструмент оперативних повідомлень про зниклих в певній місцевості дітях", - зауважив він.

Так, Amber Alert має показувати в стрічці фотографії зниклих дітей та інформацію куди звертатися, якщо їх побачите.

"Наша мета - щоб люди, які можуть допомогти, отримали ці повідомлення. Знаємо, що шанси знайти зниклу дитину зростають, коли більше людей шукають її. Особливо в перші 24 години", - зазначив Федоров.

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