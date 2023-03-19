Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перед останнім етапом Кубка світу в Алмати (Казахстан) Дмитро Котовський лідирував у загальному заліку. Він мав 351 очко та на 2 пункти випереджав швейцарця Нео Рота.

Українцю не вдалося втриматися на першій позиції та здобути Кришталевий глобус. На вирішальному етапі змагань Котовський не зміг подолати кваліфікацію та став лише 13-м. Ное Рот здобув срібло набрав 429 очок та переміг у загальному заліку Кубка світу 2022/23. Дмитро Котовський з 371 балом завершив сезон другим.

Загалом 21-річний Дмитро Котовський у нинішньому розіграші Кубка світу здобув дві золоті, одну срібну та одну бронзову нагороду. Разом з Анастасією Новосад та Олександром Окіпнюком він також виграв бронзу чемпіонату світу в командних змаганнях.

Фристайл

Кубок світу

Алмати, Казахстан

Лижна акробатика. Чоловіки

1. Пірмін Вернер (Швейцарія) - 123,00

2. Ное Рот (Швейцарія) - 118,55

3. Еміль Надо (Канада) - 96,83

…5. Максим Кузнецов (Україна) - 95,00

…13. Дмитро Котовський (Україна) - 80,97

…15. Володимир Кушнір (Україна) - 79,49

Загальний залік

1. Рот - 429 очок

2. Котовський - 371

3. Вернер - 302

…8 . Кузнецов - 169

9. Кушнір - 158

…21. Олександр Окіпнюк (Україна) - 56

…33. Захар Максимчук (Україна) - 27

34. Олександр Абраменко (Україна) - 26