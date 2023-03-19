Українець Котовський виступив на вирішальному етапі Кубка світу, перед яким лідирував у загальному заліку
Український фристайліст Дмитро Котовський не втримав лідерство в загальному заліку Кубка світу з лижної акробатики та звершив сезон на другій позиції
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перед останнім етапом Кубка світу в Алмати (Казахстан) Дмитро Котовський лідирував у загальному заліку. Він мав 351 очко та на 2 пункти випереджав швейцарця Нео Рота.
Українцю не вдалося втриматися на першій позиції та здобути Кришталевий глобус. На вирішальному етапі змагань Котовський не зміг подолати кваліфікацію та став лише 13-м. Ное Рот здобув срібло набрав 429 очок та переміг у загальному заліку Кубка світу 2022/23. Дмитро Котовський з 371 балом завершив сезон другим.
Загалом 21-річний Дмитро Котовський у нинішньому розіграші Кубка світу здобув дві золоті, одну срібну та одну бронзову нагороду. Разом з Анастасією Новосад та Олександром Окіпнюком він також виграв бронзу чемпіонату світу в командних змаганнях.
Фристайл
Кубок світу
Алмати, Казахстан
Лижна акробатика. Чоловіки
1. Пірмін Вернер (Швейцарія) - 123,00
2. Ное Рот (Швейцарія) - 118,55
3. Еміль Надо (Канада) - 96,83
…5. Максим Кузнецов (Україна) - 95,00
…13. Дмитро Котовський (Україна) - 80,97
…15. Володимир Кушнір (Україна) - 79,49
Загальний залік
1. Рот - 429 очок
2. Котовський - 371
3. Вернер - 302
…8 . Кузнецов - 169
9. Кушнір - 158
…21. Олександр Окіпнюк (Україна) - 56
…33. Захар Максимчук (Україна) - 27
34. Олександр Абраменко (Україна) - 26
- 4 лютого Дмитро Котовський вперше у кар'єрі здобув золото Кубка світу.
- 19 лютого збірна України здобула бронзову нагороду в командних змаганнях з лижної акробатики на чемпіонаті світу.
- 5 березня Дмитро Котовський виграв другий в сезоні етап Кубка світу та захопив лідерство в загальному заліку з лижної акробатики.
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