Українець, який володів титулом WBC, оцінив шанси Усика та Ломаченка одночасно стати абсолютними чемпіонами

Про це Постол заявив у інтерв'ю Meta-ratings.com.ua.

За його словами, Олександр Усик здатен перемогти британця Тайсона Ф'юрі в потенційному бою за звання абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Однак, спершу українець має здолати в реванші його співвітчизника - Ентоні Джошуа.

"Я думаю Усику по зубах Ф'юрі, але мені здається, що спочатку Олександр проведе бій з Джошуа. У контракті було прописано реванш і Джошуа будь-якими шляхами намагатиметься забрати у Сашка пояса", - сказав Постол.

Також він висловив переконання, що Василь Ломаченко переможе володаря усіх титулів у легкій вазі (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа, якщо промоутер українця Боб Арум вмовить австралійця погодитися на бій.

"Якщо Бобу Аруму вдасться домовитися з Камбососом, щоб цей бій був у Австралії, і були правильні гроші, то, звичайно, такий поєдинок відбудеться. Якщо його організують, то я особисто впевнений, що Вася виграє у Камбососа та стане абсолютним чемпіоном світу", - зазначив Постол.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.

Джордж Камбосос володіє титулами WBA, WBO, IBF та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Василь Ломаченко є ексчемпіоном світу в легкій вазі, а зараз володіє інтерконтинентальним поясом WBO.

Віктор Постол у 2015-2016 роках володів титулом чемпіона світу WBC у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).

Нагадаємо, 19 січня промоутер Боб Арум заявив, що Джорджу Камбососу слід обирати в суперники Василя Ломаченка, оскільки іншого претендента на поєдинок Девіна Хейні в Австралії ніхто не знає.

27 січня Тайсон Ф'юрі заявив, що Ентоні Джошуа втратив $90 млн через рішення негайно провести реванш з Олександром Усиком.

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