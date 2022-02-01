Українець, який володів титулом WBC, оцінив шанси Усика та Ломаченка одночасно стати абсолютними чемпіонами
Колишній володар титулу WBC Віктор Постол заявив, що українцям Олександру Усику та Василю Ломаченку до снаги одночасно стати абсолютними чемпіонами світу
Про це Постол заявив у інтерв'ю Meta-ratings.com.ua.
За його словами, Олександр Усик здатен перемогти британця Тайсона Ф'юрі в потенційному бою за звання абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Однак, спершу українець має здолати в реванші його співвітчизника - Ентоні Джошуа.
"Я думаю Усику по зубах Ф'юрі, але мені здається, що спочатку Олександр проведе бій з Джошуа. У контракті було прописано реванш і Джошуа будь-якими шляхами намагатиметься забрати у Сашка пояса", - сказав Постол.
Також він висловив переконання, що Василь Ломаченко переможе володаря усіх титулів у легкій вазі (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа, якщо промоутер українця Боб Арум вмовить австралійця погодитися на бій.
"Якщо Бобу Аруму вдасться домовитися з Камбососом, щоб цей бій був у Австралії, і були правильні гроші, то, звичайно, такий поєдинок відбудеться. Якщо його організують, то я особисто впевнений, що Вася виграє у Камбососа та стане абсолютним чемпіоном світу", - зазначив Постол.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.
Джордж Камбосос володіє титулами WBA, WBO, IBF та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Василь Ломаченко є ексчемпіоном світу в легкій вазі, а зараз володіє інтерконтинентальним поясом WBO.
Віктор Постол у 2015-2016 роках володів титулом чемпіона світу WBC у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).
- Нагадаємо, 19 січня промоутер Боб Арум заявив, що Джорджу Камбососу слід обирати в суперники Василя Ломаченка, оскільки іншого претендента на поєдинок Девіна Хейні в Австралії ніхто не знає.
- 27 січня Тайсон Ф'юрі заявив, що Ентоні Джошуа втратив $90 млн через рішення негайно провести реванш з Олександром Усиком.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.17
Купівля 28.17Продаж 28.5
-
EUR
Купівля 31.55Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе