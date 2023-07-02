"України не існує... Їдь на "западенщину". У Харкові водій образив пасажирку й мусив вибачатися
У Харкові водій образив пасажирку через прохання вимкнути російську музику, після чого був змушений вибачатися
Про це повідомило видання Newsroom.
Стало відомо, що скандал почався після того, як пасажирка попрохала таксиста вимкнути російську музику. Водій вимкнув, але почав розповідати, що Харків – російськомовне місто, що такої країни, як Україна, не існує, що це "страна 404" та сказав, щоб дівчина їхала зі "своєю задроченною мовою" на "западенщину", і як його дратує "дурна істерія з патріотизмом".
Додається, що на зауваження про те, що в Україні понад рік триває повномасштабна війна після нападу РФ, чоловік не звернув уваги.
Пасажирка виклала відео розмови з водієм у своєму instagram, де зазначила, що її обурила не російськомовність таксиста, оскільки вона сама зараз на шляху до повного переходу на українську, а саме його агресивні вислови з приводу України.
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У компанії Bolt вже відреагували на інцидент.
"Проти водія було вжито всіх необхідних заходів, зокрема, його було відсторонено від користування нашим сервісом назавжди, адже така поведінка повністю суперечить правилам нашого сервісу і є неприпустимою. Ми регулярно інформуємо водіїв щодо обмеження використання музичного супроводу без згоди пасажирів, а також повного утримання від відтворення музики будь-яких російських виконавців", – відповіли в компанії.
Пізніше в telegram-каналі журналіста Андрія Цаплієнка було оприлюднено відео, як харківський водій попросив вибачення за свої слова.
Зокрема водій зазначив, що сам він патріотично налаштована людина, і його слова не відображають його позицію.
- 19 червня 2022 року Верховна Рада підтримала законопроєкти про заборону російської музики та книг.
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