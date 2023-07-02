Про це повідомило видання Newsroom.

Стало відомо, що скандал почався після того, як пасажирка попрохала таксиста вимкнути російську музику. Водій вимкнув, але почав розповідати, що Харків – російськомовне місто, що такої країни, як Україна, не існує, що це "страна 404" та сказав, щоб дівчина їхала зі "своєю задроченною мовою" на "западенщину", і як його дратує "дурна істерія з патріотизмом".

Додається, що на зауваження про те, що в Україні понад рік триває повномасштабна війна після нападу РФ, чоловік не звернув уваги.

Пасажирка виклала відео розмови з водієм у своєму instagram, де зазначила, що її обурила не російськомовність таксиста, оскільки вона сама зараз на шляху до повного переходу на українську, а саме його агресивні вислови з приводу України.

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У компанії Bolt вже відреагували на інцидент.

"Проти водія було вжито всіх необхідних заходів, зокрема, його було відсторонено від користування нашим сервісом назавжди, адже така поведінка повністю суперечить правилам нашого сервісу і є неприпустимою. Ми регулярно інформуємо водіїв щодо обмеження використання музичного супроводу без згоди пасажирів, а також повного утримання від відтворення музики будь-яких російських виконавців", – відповіли в компанії.

Пізніше в telegram-каналі журналіста Андрія Цаплієнка було оприлюднено відео, як харківський водій попросив вибачення за свої слова.

Зокрема водій зазначив, що сам він патріотично налаштована людина, і його слова не відображають його позицію.