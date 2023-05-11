Про це пише видання Bloomberg

Щоб досягти успіху, Україні доведеться провести складну загальновійськову операцію без переваги в повітрі, для якої дуже мало військових у світі мають необхідну підготовку.

Це означає координацію дій піхоти, бронетехніки, саперів і протиповітряної оборони для максимізації впливу понад 200 танків, 300 БМП та іншої зброї, яку Україна отримала з грудня. Українське командування знизило свої очікування і неодноразово просило більше озброєння, включаючи засоби протиповітряної оборони та ракети великої дальності

"Озброївшись зброєю на понад 30 мільярдів доларів, наданою новими союзниками, Україна готується до контрнаступу, який міг би змусити Росію припинити війну або показати, що жодна зі сторін не має вогневої потужності, щоб скористатися нею повною мірою", - зазначають у виданні.