Україні потрібна "антизброя" для придушення атак з боку Росії вже зараз, - ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ

Український військовий розповів про це у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

"Потрібно розуміти, що зброя, особливо там, де є переваги у збройних силах країни-агресора Російської Федерації, нам потрібна "антизброя" вже зараз. Тому про виробництво складно говорити: потрібен час, кошти, організація процесу. Нам терміново потрібні поставки і чим складніші ці комплекси озброєння, тим більше треба часу на їх освоєння. Треба пам’ятати що, на жаль, був захоплений Луганський патронний завод, на жаль, у нас були підірвані арсенали й склади боєприпасів, і тепер боєприпасів нам не вистачає. Тому нам потрібні снаряди й патрони, які в дефіциті", - зазначив Романенко.

Виходячи зі сили озброєння Росії, генерал-лейтенант наголосив, що ми потребуємо поставок протитанкової зброї, також озброєння проти безпілотників та літальних апаратів ворога і протиракетних комплексів.

"Крім того потрібні засоби радіоелектронної боротьби для подавлення противника у цьому напрямку. Частину озброєння ми й самі виробляємо і потужності посилюються. Але немає у світі такої країни, яка би все виробляла сама. Навіть США закуповують зброю в Ізраїлю, України та Китаю", - зауважив Романенко.

Військовий додав, що у грудні були поставки озброєння від США, а також дуже своєчасним є рішення Великої Британії про надання Україні легких протитанкових комплексів.

"Країни Східної Європи також готові постачати Україні зброю, проте вони зв’язані обов’язками тих країн, які виробляють цю зброю. Американці вже надали трьом країнам Балтії ці дозволи. Чехія також зробила подібну заяву", - розповів Романенко.

Генерал-лейтенант наголосив, що в лютому Росія в Білорусі буде проводити військові навчання, але російські техніка і війська уже з початку цього тижня почали надходити до нашого північного сусіда. Тож озброєння Україні необхідно вже зараз.





Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжить перемовини з Німеччиною щодо постачання озброєння.

Голова оборонного комітету Бундестагу виступила за надання Україні озброєння.