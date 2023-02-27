Про це розповів командувач Військово-Морських сил ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Він зазначив, що це майже площа Одеської або Харківської областей.

"Сьогодні 25 тисяч квадратних кілометрів українського Чорного моря є сірою зоною, куди не заходять кораблі Росії, побоюючись знищення. Це площею майже як територія Одеської або Харківської областей. Загальноекономічна зона України в Чорному морі, яку потрібно звільнити, становить понад 70 тисяч квадратних кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Неїжпапа також нагадав, що якщо у перші дні повномасштабного вторгнення окупантів можна було неозброєним оком побачити біля берегів Одеси, то зараз вони вже не підходять до контрольованих Україною берегів.