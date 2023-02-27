Україні потрібно звільнити понад 70 тис. кв. км Чорного моря, — командувач ВМС ЗСУ
Своєю чергою 25 тис. кв. км Чорного моря є так званою "сірою зоною", куди не заходять російські кораблі, побоюючись знищення
Про це розповів командувач Військово-Морських сил ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа.
Він зазначив, що це майже площа Одеської або Харківської областей.
"Сьогодні 25 тисяч квадратних кілометрів українського Чорного моря є сірою зоною, куди не заходять кораблі Росії, побоюючись знищення. Це площею майже як територія Одеської або Харківської областей. Загальноекономічна зона України в Чорному морі, яку потрібно звільнити, становить понад 70 тисяч квадратних кілометрів", - йдеться у повідомленні.
Неїжпапа також нагадав, що якщо у перші дні повномасштабного вторгнення окупантів можна було неозброєним оком побачити біля берегів Одеси, то зараз вони вже не підходять до контрольованих Україною берегів.
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