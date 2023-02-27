Україні за рік вдалося розблокувати рішення щодо постачання шести із семи типів зброї, – Кулеба
Протягом минулого року Україна змогла розблокувати політичні рішення щодо постачання шести із семи типів зброї
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у твіттері.
"Кожна дискусія про постачання Україні нового, надважливого виду зброї починалася з "ні" і закінчувалася "так". Минулого року ми розблокували політичні рішення щодо шести із семи типів зброї, що змінює правила гри. Залишилася тільки бойова авіація", – написав він.
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