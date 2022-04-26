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Війна з Росією: хроніка
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Україні зараз категорично не потрібен ще один фронт на кордоні з Придністров'ям, - Гарань

26 квітня, 2022 вiвторок
13:45
війна з Росією протикорабельні ракети

Науковий директор Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань вважає, що Україні не потрібно завдавати ударів по Придністров’ю, оскільки РФ може використати це для того, щоб відкрити ще один фронт проти України

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу “Еспресо”

"Я категорично проти того, щоб Україна завдала удару на випередження по Придністров’ю. Оскільки, Україна не веде бойові дії на чужій території. Придністров’я є територією Молдови і звичайно ж ми хотіли б, щоб росіяни забрались геть звідти, але нам точно не потрібно самим відкривати фронт на кордоні з Придністров’ям. Більше того, удар по Придністров’ю дасть додаткові приводи для РФ залучити свій військовий контингент там. Однак, те що відбулося сьогодні в Придністров'ї важко поки що коментувати", - пояснив Гарань

Гарань наголосив, що керівництво РФ може використати ситуацію в Придністров’ї, щоб відкрити додатковий фронт проти України.

"Росіяни роблять, що хочуть. Тому, я не здивуюсь, якщо вони використають ситуацію в Придністров’ї для того, щоб відкрити ще один фронт проти України. В них є плани щодо всієї України, але ці плани руйнує ЗСУ. Ми чули російського генерала, який говорив, що РФ буде прокладати коридор до Придністров’я, де порушуються права російськомовного населення. Тобто, влада в Придністров’ї проросійська і там порушують права російськомовного населення. Цинізму росіян немає меж. Однак, я вважаю, що у росіян не буде сил та ресурсів, щоб пробивати коридор до Придністров’я", - додав Гарань

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