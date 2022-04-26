Україні зараз категорично не потрібен ще один фронт на кордоні з Придністров'ям, - Гарань

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу “Еспресо”



"Я категорично проти того, щоб Україна завдала удару на випередження по Придністров’ю. Оскільки, Україна не веде бойові дії на чужій території. Придністров’я є територією Молдови і звичайно ж ми хотіли б, щоб росіяни забрались геть звідти, але нам точно не потрібно самим відкривати фронт на кордоні з Придністров’ям. Більше того, удар по Придністров’ю дасть додаткові приводи для РФ залучити свій військовий контингент там. Однак, те що відбулося сьогодні в Придністров'ї важко поки що коментувати", - пояснив Гарань



Гарань наголосив, що керівництво РФ може використати ситуацію в Придністров’ї, щоб відкрити додатковий фронт проти України.



"Росіяни роблять, що хочуть. Тому, я не здивуюсь, якщо вони використають ситуацію в Придністров’ї для того, щоб відкрити ще один фронт проти України. В них є плани щодо всієї України, але ці плани руйнує ЗСУ. Ми чули російського генерала, який говорив, що РФ буде прокладати коридор до Придністров’я, де порушуються права російськомовного населення. Тобто, влада в Придністров’ї проросійська і там порушують права російськомовного населення. Цинізму росіян немає меж. Однак, я вважаю, що у росіян не буде сил та ресурсів, щоб пробивати коридор до Придністров’я", - додав Гарань

Нагадаємо, 25 квітня у будівлі "Міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета. Головного управління української розвідки назвало це провокацією ФСБ.

Два вибухи пролунали вранці 26 квітня у селищі Маяк самопроголошеної Придністровської республіки, внаслідок цих вибухів на телерадіоцентрі пошкоджено антени

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb