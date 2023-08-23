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Аналітика

Україні знову радять змінити тактику наступу. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
23 серпня, 2023 середа
22:38
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Наступальна тактика ЗСУ зумовлена тим, що Україна має обмеження та затримки постачання необхідного озброєння Заходом. І як наслідок, запізнілої підготовки наших бригад і відповідно самого наступу.Також ворог за час підготовки української армії до наступу вибудував систему оборони для прориву якої зараз не підходить жодна концепція США чи НАТО.

Україні знову радять змінити тактику наступу

Україні знову радять змінити тактику наступу, бо мовляв ЗСУ зосередили свої сили не в тих місцях, де вони повинні бути. Оскільки українське командування розподілило війська та вогневі засобі приблизно порівно між Сходом та Півднем. Також говориться про те, що під Бахмутом зосереджено більше військ, ніж на пріорітетному Півдні. Відповідно Україні радять сконцентруватись на одному напрямку - Мелітополь. Збільшити кількість сил та засобів для прориву через російські мінні поля та інші оборонні споруди й таким чином забезпечити прогрес, навіть якщо Україна втратить більше солдатів та техніки в цьому процесі. Про це сьогодні написали в New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників та експертів. Цього тижня подібних публікацій було достатньо в західних ЗМІ. З цього приводу є кілька зауважень. По-перше, тактика ЗСУ зумовлена тим, що Україна має обмеження та затримки постачання необхідного озброєння Заходом. І як наслідок, запізнілої підготовки наших бригад і відповідно самого наступу. По-друге, ворог за час підготовки української армії до наступу вибудував систему оборони для прориву якої зараз не підходить жодна концепція США чи НАТО. Особливо це стосується завоювання панування в повітрі. І саме цей аргумент жодного разу не згадують в іноземних публікація щодо повільного наступу ЗСУ. Швидкий і масовий наступ без результату, але з втратами, несе більше ризиків, ніж поточна тактика України.

Що ж до дивних рекомендацій сконцентрувати сили та засоби в одній точці, то тут варто зазначити, що розумний план будь-якої кампанії полягає в тому, щоб постійно тримати ворога в напрузі й невизначеності на багатьох напрямках. Це потрібно для того, щоб ворог не зміг зосередити свої резерви на одному напрямку. Тому зараз два діючі напрямки ЗСУ на Півдні - Токмак-Мелітополь та Бердянський, а також потенційні Василівка, Гуляйполе та Вугледар, ставлять російських окупантів перед вибором напрямку, який потрібно посилювати. До речі, посилювати фронт в росіян немає чим. В умовах двомісячного наступу ситуація для противника не змінилась. Адже ротаційні заходи на постійній основі в російській армії не проводяться. Саме наступальні дії по всій лінії фронту залишаються вкрай важливими. Єдине, що відбулось за останній час так це перекидання 7-ї десантної дивізії армії РФ з Херсонської області саме для захисту Роботиного. Це єдине підсилення російських окупаційних військ, яке було здійснене на Півдні.

Map Роботине Запоріжжя 23.08.23
Карта бойових дій в напрямку Роботиного станом на 23 серпня.

Активність наступу ЗСУ на Бахмутському напрямку зафіксувала елементи кількох повітряно-десантних дивізій і окремих бригад, які ворог не може перекидати на інші напрямки. До того ж варто зазначити, що в публікаціях іноземних ЗМІ немає посилання на певного експерта, або на чиновника з Пентагону чи Білого дому, проте, коли йдеться про заяви офіційних представників американської влади, то вони не погоджуються, що війна в Україні нібито зайшла в глухий кут. Зокрема, Джейк Салліван заявив про те, що Україна продовжує звільняти власні території на методичній та системній основі. Тому розуміємо, що наступ відбувається повільніше, ніж ми того хочемо, але така обʼєктивна реальність, яка повʼязана з системою оборони, яку долають наші військові. До речі, сьогодні у Генштабі повідомили, що наші війська продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Зокрема, в напрямку Новопрокопівки наші захисники мали успіх. Цей населений пункт розташований на Південь від Роботиного. Зараз в Роботиному продовжується зачистка міста. Про повне звільнення Роботиного ми дізнаємось після проведення всіх стабілізаційних заходів.

Наступальні дії ЗСУ на Бахмутському напрямку.

За повідомленням Генштабу ЗСУ на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста. Наші війська закріплюються на досягнутих рубежах. Думаю, що це саме бойові дії в зоні Кліщіївки та Курдюмівки. Ця зона бойових дій залишається складною, адже ворог постійно перекидає туди свої резерви. Тому розуміємо, що ситуація на всіх напрямках складна, але підходи Генштабу до ведення бойових дій залишаються цілком зрозумілими й раціональними.

Знищення російського С-400 в окупованому Криму.

Сьогодні, 23 серпня, в окупованому Криму був знищений російський новітній ЗРК С-400. Про це повідомили в ГУР МО України. Окрім знищення самого комплексу, були повідомлення про те, що були знищені РЛС. Зараз інформації про те, чим саме було знищено С-400, немає. Однак варто наголосити на тому, що на відео знищення С-400 досить якісна зйомка. Тобто, російська ППО в Криму не виявила той безпілотник, який знімав момент удару по ЗРК. Російський С-400 може забезпечувати дальність ударів по наших літаках на відстані до 200 км. Знищення С-400 суттєво послабить ППО РФ в тимчасово окупованому Криму.

За останній рік виробництво дронів в Україні збільшилось в сотні разів.

Засновник БФ "Сталеві крила" Владислав Стадник розповів, що потреба в дронах для ЗСУ є постійною. І лише зараз вдалось привернути увагу до цієї проблеми. За словами Стадника, ще рік тому не всі розуміли про важливість дронів для сучасної війни. Добра новина в тому, що зараз ситуація змінилась. Погана - це також зрозумів і наш ворог. Стадник також додав, що ситуація зі зборами на дрони погіршилась. І на це є обʼєктивні причини. Зокрема, на його думку, фінансове становище українців погіршилось і це зменшує їхнє бажання донатити. Однак є певна активна категорія населення, яка постійно донатить на закупівлю дронів.

безпілотник "Лелека-100"
Безпілотник українського виробництва "Лелека-100" (фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада)

Владислав Стадник розповів, що зараз великий акцент робиться на виробництво українських дронів. Він зауважив, що за останній рік виробництво дронів в Україні збільшилось в сотні разів. Зараз на ринку є велика кількість дійсно якісних продуктів власного виробництва, які пройшли бойові випробування. Ці дрони доводять свою ефективність на полі бою щоденно.

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