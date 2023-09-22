Українка Коляденко здобула "бронзу" на ЧС з боротьби і кваліфікувалась на Олімпіаду
Українська спортсменка Ірина Коляденко здобула бронзу на чемпіонаті світу з боротьби, який триває в Белграді
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У сутичці за третє місце на ЧС у ваговій категорії до 62 кг українська спортсменка Ірина Коляденко перемогла Луїзу Німеш з Німеччини - 10:0.
На шляху до "бронзи" вона перемогла Маріану Кердівару-Єшану з Молдови, програла у чвертьфіналі киргизці Айсулуу Тинибековій, а також виявилась кращою за шведку Йоганну Ліндборг та білоруску Вероніку Іванову
Перемога Коляденко принесла їй олімпійську кваліфікацію. Це перша ліцензія для України у спортивній боротьбі на Олімпіаді-2024.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.63 Купівля 37.63Продаж 38.4
- EUR Купівля 40.39Продаж 41.33
- Актуальне
- Важливе