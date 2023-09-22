Українка Коляденко здобула "бронзу" на ЧС з боротьби і кваліфікувалась на Олімпіаду

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У сутичці за третє місце на ЧС у ваговій категорії до 62 кг українська спортсменка Ірина Коляденко перемогла Луїзу Німеш з Німеччини - 10:0.

На шляху до "бронзи" вона перемогла Маріану Кердівару-Єшану з Молдови, програла у чвертьфіналі киргизці Айсулуу Тинибековій, а також виявилась кращою за шведку Йоганну Ліндборг та білоруску Вероніку Іванову

Перемога Коляденко принесла їй олімпійську кваліфікацію. Це перша ліцензія для України у спортивній боротьбі на Олімпіаді-2024.