Українка Ткач-Остапчук посіла друге місце на ЧС з боротьби
Українка Юлія Ткач-Остапчук стала срібною призеркою чемпіонату світу з боротьби у Белграді
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі вагової категорії до 59 кг на ЧС-2023 з боротьби українська спортсменка Юлія Ткач-Остапчук поступилась китаянці Чжан Ці – 1:4.
На шляху до фіналу ЧС українка перемогла росіянку Анастасію Сідельнікову (5:4), норвежку Отелі Хоі (5:0) та німкеню Єлену Бруггер (2:0).
Для Юлії Ткач-Остапчук це вже друге срібло ЧС у її кар'єрі. Перше вона завоювала у 2017 році.
А для України срібна медаль Ткач-Остапчук це вже 2 нагорода на ЧС-2023. Раніше бронзу здобув Василь Михайлов.
Чемпіонат світу з боротьби
Жіноча боротьба. До 59 кг
Белград, Сербія
1. Чжан Ці (Китай)
2. Юлія Ткач-Остапчук (Україна)
3. Отелі Хоі (Норвегія)
3. Дженніфер Пейдж Роджерс (США)
- У квітні 2023 року жіноча збірна України перемогла у загальному медальному заліку чемпіонату Європи з боротьби.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.76 Купівля 37.76Продаж 38.53
- EUR Купівля 40.5Продаж 41.48
- Актуальне
- Важливе