Українка Ткач-Остапчук посіла друге місце на ЧС з боротьби

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фіналі вагової категорії до 59 кг на ЧС-2023 з боротьби українська спортсменка Юлія Ткач-Остапчук поступилась китаянці Чжан Ці – 1:4.

На шляху до фіналу ЧС українка перемогла росіянку Анастасію Сідельнікову (5:4), норвежку Отелі Хоі (5:0) та німкеню Єлену Бруггер (2:0).

Для Юлії Ткач-Остапчук це вже друге срібло ЧС у її кар'єрі. Перше вона завоювала у 2017 році.

А для України срібна медаль Ткач-Остапчук це вже 2 нагорода на ЧС-2023. Раніше бронзу здобув Василь Михайлов.

Чемпіонат світу з боротьби

Жіноча боротьба. До 59 кг

Белград, Сербія

1. Чжан Ці (Китай)

2. Юлія Ткач-Остапчук (Україна)

3. Отелі Хоі (Норвегія)

3. Дженніфер Пейдж Роджерс (США)