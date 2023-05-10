Українка отримала нагороду за допомогу біженцям-співвітчизникам у Великій Британії
Українська журналістка Марія Романенко отримала нагороду The Points of Light Award за волонтерську діяльність для українських біженців у Великій Британії
Про це ідеться на сайті організації.
Марія Романенко виїхала з України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Із березня 2022 року вона мешкає в Манчестері. Марія вирішила використати свої навички володіння англійською мовою, щоб допомогти іншим українцям.
Вона почала співпрацювати зі Free Manchester Walking Tours як перекладачка-волонтерка, щоб допомагати українцям. Крім проведення турів, Марія бере участь у кампаніях для збору коштів для України та для підвищення обізнаності із ситуацією.
"Для мене велика честь отримати нагороду The Points of Light. Хоча я неймовірно пишаюся тим, що мене відзначили за мої волонтерські й адвокаційні зусилля, представляючи народ України, отримання нагороди є й гірким. Попри те, що ми, українці, вражені підтримкою та щедрістю британської громадськості, обставини нашого перебування тут не можна забувати", - сказала вона.
- Українські волонтери взялися за розробку бойової ракети "Трембіта", яка уражатиме цілі на відстані 140 км та виснажуватиме ППО ворога.
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