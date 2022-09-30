Українська артилерія двічі обстріляла колону військової техніки у Новій Каховці
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали за добу, 29 вересня, 276 вогневих завдань на південному фронті
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Завдали ураження по командному пункту в Бериславському районі, по шістьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Дар’ївці та Новій Кардашинці. Двічі атаковано колону військової техніки в Новій Каховці", - повідомляють в ОК.
За добу, 29 вересня, вбито 43 рашистів. Знищено 4 танки, 4 крупнокаліберні гаубиці "Мста-Б" і "Мста-С", 2 самохідні гармати "Гіацинт-С", 2 РСЗВ "Град", міномет 120-го калібру.
Ліквідовано 5 одиниць авто-бронетехніки та один ворожий безпілотний розвідник "Орлан-10".
Знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі.
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