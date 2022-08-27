Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Станція Sky-Stream в Туреччині покриває лінійне технічне обслуговування літаків Boeing 737-600/700/800/900.

Команду, що нині працює на станції в Анталії, складає персонал і технічні спеціалісти (інженери) – всього 41 співробітник.

"Можливість для наших технічних спеціалістів продовжувати працювати в умовах війни є необхідною вимогою для підтримання необхідного досвіду та чинності їхніх свідоцтв з технічного обслуговування повітряних суден, а також шансом для нас зберегти професійний потенціал країни для відродження української авіагалузі після нашої перемоги", - прокоментував Дмитро Сєроухов, генеральний директор SkyUp.

Повідомляється, що організацію з технічного обслуговування Sky-Stream було зареєстровано ще у березні 2021 року. Адже спочатку планувалося розвивати цей напрям роботи авіакомпанії в Україні. Необхідний для початку діяльності сертифікат було отримано 16 лютого 2022 року, і на момент російського вторгнення було облаштовано та підготовлено станцію з технічного обслуговування в аеропорту Бориспіль. Однак повномасштабна війна змусила шукати можливостей для роботи за кордоном.

На цей час станція в Анталії обслуговує три літаки SkyUp. До кінця серпня до них додасться ще один, а восени - ще два літаки. Згідно з домовленостями, станція працюватиме до жовтня включно.

На осінньо-зимовий період планується відкриття ще декількох лінійних станцій з технічного обслуговування в інших країнах.

Відзначимо, що SkyUp вдалося знайти роботу в Європі для близько 10 своїх літаків, а цієї осені перевізник планує відкрити в ЄС власну авіакомпанію.

Також нещодавно авіакомпанія поповнила флот ще одним літаком. Середньомагістральний Boeing 737-800 на 189 пасажирів отримає реєстраційний номер UR – SQM "Майк". Нове повітряне судно 2011 року випуску. Це вже 12 літак авіакомпанії. З осені він літатиме на міжнародних рейсах у Європі і, як тільки з'явиться така можливість, – в Україні.

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