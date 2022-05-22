Українська авіація 21 травня знищила щонайменше 12 одиниць військової техніки, серед них два "Солнцепека"
За добу 21 травня українська авіація знищила щонайменше 12 одиниць військової техніки Росії
Про це повідомили у звіті Повітряних Сил ЗСУ.
"21 травня в черговий раз успішно відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил. Знищено щонайменше 12 одиниць військової техніки окупантів, зокрема дві важкі вогнеметні системи типу "Солнцепек", - йдеться у звіті.
Українська ППО ліквідувала дві крилатих ракети, які випустили з Чорного моря. На східному напрямку збито БпЛА "Орлан-10".
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