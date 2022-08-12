Українська авіація вдарила по опорному пункту росіян на Півдні
За добу, 11 серпня, українська авіація завдала 2 удари по росіянах на Півдні України
Про це йдеться у звіті ОК "Південь".
Українська авіація за добу, 11 серпня, завдала 2 удари. Потрапили по опорному пункту росіян, неподалік Андріївки, та по скупченню ворожої сил і техніки біля Брускинського.
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вбили 19 рашистів, знищили 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також 1 склад з боєприпасами в Бериславському районі Херсонщини.
- За добу, 11 серпня, росіяни завдали 8 ударів гелікоптерами та 4 удари штурмовою авіацією по позиціях ЗСУ і звільнених населених пунктах.
- Мешканців Миколаївської, Херсонської і півдня Дніпропетровської областей попередили про високу загрозу російських обстрілів у найближчий час.
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