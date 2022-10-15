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Українська авіація завдала 30 ударів: уражені 7 позицій ЗРК росіян і 23 райони зосередження окупантів

15 жовтня, 2022 субота
22:39
війна з Росією

Протягом доби, 15 жовтня, українська авіація завдала 30 ударів по позиціях російського агресора на окупованих територіях

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив більш як 60 вильотів БпЛА", - розповіли в ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки Росії в районах населених пунктів Новосадове на Краматорському напрямку, Яковлівка, Берестове, Бахмут, Бахмутське та Опитне на Бахмутському напрямку, Красногорівка, Невельське, Первомайське, Мар’їнка та Побєда на Авдіївському напрямку.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по росіянах 30 ударів. Підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ППО збили 6 БпЛА та один вертоліт ворога.

Ракетні війська та артилерія за минулу добу, 14 жовтня, уразили 5 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів. Також в зону вогневого ураження потрапили позиції ворожої артилерії та інші важливі військові цілі.

  • Російський агресор продовжує обстрілювати територію України, з початку доби, 15 жовтня, росіяни завдали 4 ракетні та 17 авіаударів.
  • У Росії командири всіх рівнів військово-морського флоту розпочали агітаційну роботу, щоб запросити особовий склад строкової служби на контрактову.
  • На тимчасово окуповану частину Запорізької області прибули нові мобілізовані росіяни одягнені у цивільний одяг.

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російська армія
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окуповані території
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Військові новини
Вбиті росіяни
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