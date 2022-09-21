Українська авіація завдала 32 удари по позиціях РФ на окупованих територіях

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 32 удари по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 17 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 10 позицій зенітних ракетних комплексів та одного складу з боєприпасами. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету і 3 БпЛА ворога", - йдеться у звіті Генштабу.

З початку доби 21 вересня російські війська завдали 5 ракетних і 11 авіаударів, а також 17 обстрілів з РСЗВ, постраждали більше ніж 30 населених пунктів.

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