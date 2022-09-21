Українська авіація завдала 32 удари по позиціях РФ на окупованих територіях
З початку доби 21 вересня авіація ЗСУ завдала 32 удари по російських позиціях на окупованих територіях
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 32 удари по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 17 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 10 позицій зенітних ракетних комплексів та одного складу з боєприпасами. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету і 3 БпЛА ворога", - йдеться у звіті Генштабу.
- З початку доби 21 вересня російські війська завдали 5 ракетних і 11 авіаударів, а також 17 обстрілів з РСЗВ, постраждали більше ніж 30 населених пунктів.
- На Харківському напрямку українські захисники відбили російський наступ на Куп'янськ.
- У Краснодарському краї Кубанське казаче військо формує додаткові добровольчі підрозділи для війни проти України.
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