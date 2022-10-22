Українська енергетика зараз страждає від нестачі ППО: Зеленський закликав світ надати зброю
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 22 жовтня, прокоментував важливість надання партнерами ППО для України
Про це він заявив під час інтерв’ю з канадським телеканалам CTV та CBC.
"Перш за все українська енергетика та українське суспільство страждають через нестачу ППО й протиракетної оборони", - прокоментував він.
Зеленський зазначив, що поки що тільки Німеччина передала першу систему "IRIS-T", яка показала дуже серйозні результати.
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"Але ви також нас зрозумійте: це дрони - і ми не можемо віддавати на них ці всі ракети, ми розуміємо, що повинні їх знищувати іншою зброєю. Всі ці деталі є у наших партнерів. ППО - дуже важлива для нас зброя, яка може зберегти наше суспільство від цих спрямованих терористичних атак", - наголосив президент.
Також він додав, що головна місія Росії зараз - це удари по українській енергетичній системі, щоб залишити людей без світла.
"Одна важлива річ: їм здається, що якщо вони вимкнуть нам світло, то ми їх не знайдемо - ми їх знайдемо. Ви знаєте чому? Тому, що вони боягузи, вони на полі бою нічого не можуть зробити, вони б'ють по цивільному населенню, тож ми їх знайдемо по запаху", - прокоментував він.
- 12 жовтня надана Німеччиною система протиповітряної оборони IRIS-T прибула до України.
- 18 жовтня зенітно-ракетний комплекс IRIS-T середнього радіуса дії, який нещодавно було передано з Німеччини, уже став на бойове чергування і продемонстрував перші результати роботи в Україні
- 19 жовтня міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна допоможе Україні розробити систему оповіщення для ППО, але не буде постачати українцям зброю
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