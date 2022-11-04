Українська ППО збила два "калібри" росіян на Півдні

Про це повідомили в Повітряному командуванні "Південь".

"4 листопада, близько 16:00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві крилаті ракети типу "Калібр", якими російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря", – зазначено в повідомленні.

В командуванні уточнили, що одну крилату ракету збили над Херсонщиною, а іншу – над Миколаївщиною.

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