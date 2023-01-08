Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фінальному матчі українка переграла росіянку з рахунком 6:2, 6:3. Катерина Володько, яка краще відома під дівочим прізвищем Бондаренко, виграла свій шостий одиночний титул ITF.

Також в активі 36-річної українки два титули WTA (Жіночої тенісної асоціації) в одиночному та чотири - у парному розряді.

У 2008 році Катерина Бондаренко разом з Оленою Бондаренко стала переможницею турніру найпрестижнішої серії Grand Slam серед дуетів на Australian Open.

Турнір ITF

Нонтхабурі, Таїланд

8 січня

Фінал

Катерина Володько (Україна) - Валерія Савіних (Росія) 6:2, 6:3

4 січня українка Марта Костюк перемогла Олену Рибакіну з Казахстану та вийшла до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації в Аделаїді.

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