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Головна Спорт Українська тенісистка здолала переможницю Вімблдону на турнірі WTA в Австралії

Українська тенісистка здолала переможницю Вімблдону на турнірі WTA в Австралії

4 січня, 2023 середа
11:26
Спорт Марта Костюк

Українка Марта Костюк перемогла Олену Рибакіну з Казахстану та вийшла до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації в Аделаїді

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У 1/8 фіналу турніру в Австралії Костюк, яка займає у світовому рейтингу 69-те місце, перемогла Рибакіну, яка йде у класифікації WTA 21-ю, з рахунком 6:7, 6:2, 6:3.

У чвертьфіналі українка зіграє з переможницею матчу між Онс Жабер з Тунісу та Сораною Кирстею з Румунії. 

Рибакіна народилася у Росії, але з 2018 році виступає за Казахстан. У 2022 році вона виграла найпрестижніший турнір Grand Slam - Вімблдон. 

Турнір WTA 

Аделаїда, Австралія

4 січня

1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Олена Рибакіна (Казахстан) – 6:7, 6:2, 6:3

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теніс
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