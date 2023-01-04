Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 1/8 фіналу турніру в Австралії Костюк, яка займає у світовому рейтингу 69-те місце, перемогла Рибакіну, яка йде у класифікації WTA 21-ю, з рахунком 6:7, 6:2, 6:3.

У чвертьфіналі українка зіграє з переможницею матчу між Онс Жабер з Тунісу та Сораною Кирстею з Румунії.

Рибакіна народилася у Росії, але з 2018 році виступає за Казахстан. У 2022 році вона виграла найпрестижніший турнір Grand Slam - Вімблдон.

Турнір WTA

Аделаїда, Австралія

4 січня

1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Олена Рибакіна (Казахстан) – 6:7, 6:2, 6:3

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