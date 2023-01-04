Українська тенісистка здолала переможницю Вімблдону на турнірі WTA в Австралії
Українка Марта Костюк перемогла Олену Рибакіну з Казахстану та вийшла до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації в Аделаїді
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 1/8 фіналу турніру в Австралії Костюк, яка займає у світовому рейтингу 69-те місце, перемогла Рибакіну, яка йде у класифікації WTA 21-ю, з рахунком 6:7, 6:2, 6:3.
У чвертьфіналі українка зіграє з переможницею матчу між Онс Жабер з Тунісу та Сораною Кирстею з Румунії.
Рибакіна народилася у Росії, але з 2018 році виступає за Казахстан. У 2022 році вона виграла найпрестижніший турнір Grand Slam - Вімблдон.
Турнір WTA
Аделаїда, Австралія
4 січня
1/8 фіналу
Марта Костюк (Україна) – Олена Рибакіна (Казахстан) – 6:7, 6:2, 6:3
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.7
-
EUR
Купівля 41.42Продаж 42.52
- Актуальне
- Важливе