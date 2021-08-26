Українське посольство в Москві не має інформації про евакуацію Росією громадян України з Афганістану
Посольство України в РФ не має даних про вивезення Росією українців під час евакуації з Кабулу
Про це у посольстві повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода.
"На даний час офіційна інформація з приводу прибуття до РФ громадян України з Афганістану до дипустанови не надходила і фактів звернення останніх не зареєстровано", – повідомили у посольстві.
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