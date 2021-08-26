Українське посольство в Москві не має інформації про евакуацію Росією громадян України з Афганістану

Про це у посольстві повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода.

"На даний час офіційна інформація з приводу прибуття до РФ громадян України з Афганістану до дипустанови не надходила і фактів звернення останніх не зареєстровано", – повідомили у посольстві.



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Україні вдалося евакуювати з аеропорту Кабула 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану. Перший український борт вилетів з країни в ніч з 15 на 16 серпня

Згодом, 120 мешканців України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що 17 серпня відправлять рейс з України в Афганістан для евакуації громадян.

21 серпня 2021 року, із аеропорту Кабулу вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України