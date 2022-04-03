Українське військо звільнило ще три населені пункти на Чернігівщині, - ОУ "Північ"

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Количівка, Ягідне, Іванівка... Ці населені пункти Чернігівської області ще довго будуть пам'ятати жахіття війни. Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали. Наразі населені пункти звільнені від рашистської навали. Територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ. Населенню завозять гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора українські військові звільнили на Чернігівщині селище Михайло-Коцюбинське.

Також було звільнено усю Київську область.

А сьогодні ворог почав відступати і з Сумщини.

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