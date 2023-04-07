Українське зерно експортуватимуть через Польщу без розвантаження, - речник уряду Мюллер
Уряд Польщі розробляє механізми, які дозволять стабілізувати ситуацію на продовольчому ринку. Зокрема, українське збіжжя перевозитимуть через Польщу у треті країни без розвантаження
Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер на пресконференції.
Упродовж останніх місяців польські аграрії проводили акції протестів проти значного напливу на польський ринок українського збіжжя, яке мало йти транзитом через Польщу у треті країни. Тож найближчим часом у Польщі розроблять нові механізми, які дозволять стабілізувати ситуацію, яку спричинив експорт українського зерна на продовольчому ринку.
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"Ми подбаємо про те, щоб цей експорт відбувався таким чином, аби він йшов безпосередньо до третіх країн, без розвантаження товару у Польщі",- наголосив Мюллер.
- 2 лютого польські фермери вже блокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок.
- 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.
- 29 березня прем'єр-міністр Моравецький заявив, що Польща обіцяє запровадити правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни, пояснюючи це можливою дестабілізацією на ринку імпорту.
- 4 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку на тлі ситуації. Фермери зазнають збитків та вимагають від уряду впоратися з кризою.
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