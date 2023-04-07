Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер на пресконференції.

Упродовж останніх місяців польські аграрії проводили акції протестів проти значного напливу на польський ринок українського збіжжя, яке мало йти транзитом через Польщу у треті країни. Тож найближчим часом у Польщі розроблять нові механізми, які дозволять стабілізувати ситуацію, яку спричинив експорт українського зерна на продовольчому ринку.

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"Ми подбаємо про те, щоб цей експорт відбувався таким чином, аби він йшов безпосередньо до третіх країн, без розвантаження товару у Польщі",- наголосив Мюллер.