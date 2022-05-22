Про це інформує на сторінці у фейсбук 45-та окрема артилерійська бригада Збройних Сил України.

"Космічна розвідка як раз надала дані – є достойна ціль, ворожий об’єкт. Злітали безпілотником ввечері на дорозвідку, підтвердили – працюємо!

Притримали "смачне" на ранній ранок наступного дня. Знову вилетіли і за підтримки гармати 2C7 чітко та обережно опрацювали.

Гарячий запах українського "піона", а саме так називається ця гармата, – останнє, що відчули окупанти. У орків мінус паливозаправник, та декілька одиниць легкої бронетехніки", – йдеться в повідомленні.

Також бійці 59-ї мотопіхотної бригади показали знищення російської БМП.

На Луганщині українські десантники та нацгвардійці знищили російський самохідний міномет "Тюльпан" разом з екіпажем.

Гвардійці знищили техніку окупантів, які зруйнували Павлоградський міст та обстрілювали Сєвєродонецьк. За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, знищити гаубицю "Піон" допомогли російські пропагандисти, що опублікували відео з точним місцем розташування техніки.

21 травня на Луганщині окупанти через 8 років знову зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb