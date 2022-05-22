Українські артилеристи показали, як прицільно знищили "піоном" російський паливозаправник і декілька бронемашин
Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади провели операцію з розвідування та знищення самохідною гарматою "Піон" російського паливозаправника та декількох легкових бронемашин
Про це інформує на сторінці у фейсбук 45-та окрема артилерійська бригада Збройних Сил України.
"Космічна розвідка як раз надала дані – є достойна ціль, ворожий об’єкт. Злітали безпілотником ввечері на дорозвідку, підтвердили – працюємо!
Притримали "смачне" на ранній ранок наступного дня. Знову вилетіли і за підтримки гармати 2C7 чітко та обережно опрацювали.
Гарячий запах українського "піона", а саме так називається ця гармата, – останнє, що відчули окупанти. У орків мінус паливозаправник, та декілька одиниць легкої бронетехніки", – йдеться в повідомленні.
- Також бійці 59-ї мотопіхотної бригади показали знищення російської БМП.
- На Луганщині українські десантники та нацгвардійці знищили російський самохідний міномет "Тюльпан" разом з екіпажем.
- Гвардійці знищили техніку окупантів, які зруйнували Павлоградський міст та обстрілювали Сєвєродонецьк. За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, знищити гаубицю "Піон" допомогли російські пропагандисти, що опублікували відео з точним місцем розташування техніки.
- 21 травня на Луганщині окупанти через 8 років знову зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.24
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.9
- Актуальне
- Важливе