Про це повідомило командування ДШВ ЗСУ в телеграмі.

"На Луганщині воїнами одного з підрозділів 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України спільно з підрозділом Національної гвардії України знищено самохідний міномет калібру 240 мм. 2С4 “Тюльпан"", - ідеться в заяві.

Такий міномет призначений для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд і здатен вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами надмалої потужності. Проте українські військові знищили його разом з екіпажем.

22 травня бійці 59-ї мотопіхотної бригади показали знищення російської БМП.

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