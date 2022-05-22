Українські військові показали відео знищення російського міномета "Тюльпан" на Луганщині
На Луганщині українські десантники та нацгвардійці знищили російський самохідний міномет "Тюльпан" разом з екіпажем
Про це повідомило командування ДШВ ЗСУ в телеграмі.
"На Луганщині воїнами одного з підрозділів 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України спільно з підрозділом Національної гвардії України знищено самохідний міномет калібру 240 мм. 2С4 “Тюльпан"", - ідеться в заяві.
Такий міномет призначений для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд і здатен вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами надмалої потужності. Проте українські військові знищили його разом з екіпажем.
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