Про це інформує 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.

"Чергова серія українського народного гостросюжетного блокбастеру #Орки_welcome_to_Hell – зі спецефектами!

Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ефектно знищили ворожу БМП. Зло феєрично покарано. Оператору – "Оскара"! Далі обов'язково буде...", – коментують відео у пресслужбі.

Гвардійці знищили техніку окупантів, які зруйнували Павлоградський міст та обстрілювали Сєвєродонецьк. За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, знищити гаубицю "Піон" допомогли російські пропагандисти, що опублікували відео з точним місцем розташування техніки.

21 травня на Луганщині окупанти через 8 років знову зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом.

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