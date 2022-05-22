Бійці 59-ї мотопіхотної бригади показали знищення російської БМП
Українські захисники 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка поділилися відео, де знищують ворожу бойову машину піхоти
Про це інформує 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.
"Чергова серія українського народного гостросюжетного блокбастеру #Орки_welcome_to_Hell – зі спецефектами!
Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ефектно знищили ворожу БМП. Зло феєрично покарано. Оператору – "Оскара"! Далі обов'язково буде...", – коментують відео у пресслужбі.
- Гвардійці знищили техніку окупантів, які зруйнували Павлоградський міст та обстрілювали Сєвєродонецьк. За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, знищити гаубицю "Піон" допомогли російські пропагандисти, що опублікували відео з точним місцем розташування техніки.
- 21 травня на Луганщині окупанти через 8 років знову зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом.
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